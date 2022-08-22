人民网北京8月22日电 （记者孙竞、李依环）今天上午，教育部发布关于人民教育出版社小学数学教材插图问题的调查处理通报。

通报中称，2022年5月，人民教育出版社（简称人教社）第十一套小学数学教材插图问题受到社会广泛关注。教育部党组高度重视，成立由党组主要负责同志任组长、2位党组成员任副组长的调查处置工作组，通过约谈相关人员，调阅原始资料，听取数学、思政、美术等方面专家意见，征求一线数学和美术教师意见等方式，进行了认真调查核实。现将有关情况通报如下：

经查，教材插图主要存在三方面问题。一是不美观向上，与立德树人根本要求存在差距。整体画风不符合大众审美习惯，部分插图人物形象比较丑陋，精神风貌不佳，没有恰当体现出我国少年儿童阳光向上的形象。二是不严肃规范，个别插图甚至存在错误。插图数量过多，部分插图制作专业水准不高，个别插图存在科学性、规范性问题。三是不细致准确，部分插图容易引人误读。部分插图绘制粗糙，一些线条绘制和元素选择不当，图片比例不协调。同时也发现网上传播的一些问题插图并非人教社小学数学教材插图，有关部门已将其列入全面排查整改。

经查，人教社作为教材编制单位，落实中央有关决策部署不全面、不彻底，对教材插图的育人功能认识不到位，插图作者遴选制度不健全不规范，教材三审三校制度落实不严格，内部纠错制度不完善，对读者意见不重视，对插图存在的问题未认真排查、及时整改。教育部教材局在组织专家开展教材审查时，指导不足、监督不够，对教材问题排查整改工作督促不到位。

经查，没有发现人教社相关人员与插图作者吴勇、教材整体设计艺术总顾问吕敬人之间存在经济利益输送问题。

通报中称，依据《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，对有关单位及27名失职失责人员进行严肃追责问责，具体如下：

根据通报，教育部责令人民教育出版社党委整改，并予以通报批评；给予人民教育出版社党委书记、社长黄强党内严重警告、记大过处分；给予总编辑、时任党委书记郭戈党内严重警告、记大过处分，免职处理；给予分管负责人党内严重警告、记大过处分，免职处理；给予小学数学编辑室主要负责人党内严重警告、记过处分，免职处理；给予其他17人相应纪律处分和组织处理。责令教育部教材局整改，并予以通报批评；给予局长田慧生党内警告、记过处分；给予分管负责人等5名相关人员相应纪律处分和组织处理。

对插图作者、设计人员作出相应处理，不再聘请吴勇、封面设计吕旻、吕敬人及其工作室从事国家教材设计、插图绘制等相关工作。

通报最后，教育部感谢社会各界对教材工作的关心、批评与监督，表示将坚持和加强党对教材工作的全面领导，不断健全完善并严格执行教材编制、审查、使用、维护、监管各环节相关制度，确保教材建设始终坚持正确政治方向和价值取向，切实打造培根铸魂、启智增慧、适应时代要求的精品教材。

(责编：李依环、熊旭)