原标题：大一新生，别让自由“过了度”

即便已在一所基层医院的行政岗位工作多年，但回忆起大学生活，李诚依然有着说不尽的遗憾。“当年，我的高考成绩不理想，进入大学后，就抱着‘破罐子破摔’的心态，大一一年浑浑噩噩，完全处于‘放养’的状态，导致自己失去了很多学习的时间。”用他的话说，“大一的颓废，就是自己大学碌碌无为的一个缩影。”

大一很关键，是中学与大学阶段衔接的重要节点。但这个年纪的大学生，也常因担心“不够自律”“无法适应”而变得患得患失，甚至陷入迷茫。“有些学生在进入大学后好像变了一个人，不再是‘从前那个少年’，甚至变得自己都不认得自己了。”一位大学辅导员透露，“这些学生有一个共同的特点，那就是在环境宽松后，降低了对自己的要求，丢掉了当初的那份干劲、冲劲、闯劲，从而走向了‘自己的反面’。”

“放养”的大一新生，究竟什么样？如何才能不让自由“过了度”，成为更好的自己？

1.大一新生的“无所适从”

在大一遭遇迷茫与彷徨的学生，不在少数。北京某高校在读研究生林晓也曾是其中一员。“刚上大一，没了父母的管教、学校的约束，我好像是‘断了线的风筝’，每天沉迷于网络与游戏中不能自拔。”当然，后果也是严重的，大一上半学期，林晓一下子挂了三门课。

“这种‘放养’现象，是指部分学生进入大学后感到‘无所适从’，出现了不适应大学生活和学习的消极状态，可以将其归结为就读适应性问题。”苏州大学教育学院副教授余庆认为，从表现来看，主要可分为学习、生活和人际交往三个方面。其中学习适应性问题最为关键，具体表现是学习动机不明确、缺乏学习动力、对所学专业不感兴趣、自制力差等，部分新生受到“上了大学就很轻松”等认识误区的影响，对大学学习的重要性、紧迫性缺乏足够的认识，存在应付心态。

“有的同学把宿舍当成自己唯一阵地，不到万不得已不离开宿舍半步。他们晚上不睡，白天不起，作息混乱，‘生活眩晕’，在宿舍里没日没夜地打游戏、刷剧，逃课、旷课成为‘家常便饭’；他们吃饭很少去校园食堂，点外卖、吃泡面成为‘日常操作’。”中国劳动关系学院公共管理学院辅导员张杰举例表示，还有的同学在日常学习过程中浅尝辄止，知识不入脑，总是在考试前临时抱佛脚；他们对本专业领域的学术研究不了解，遇到稍微专业一点的问题就“一问三不知”；他们没有掌握系统完整的知识，只想着怎么应付过考试，口中高喊着“60分万岁”。

“有一些新生像迷路的‘鲸鱼’。”中国人民大学教育学院讲师吴秋翔这样比喻，这类学生无法适应宽松自由的大学生活，他们没有明确的发展方向和目标，不知道该如何度过大学时光，一切处在迷茫之中，或漫无目的地消磨时间，或遇到问题搁浅等待。“此外，还有一类新生像横冲直撞的‘犀牛’。他们通常对大学生活有很高期待，设定过多目标，但又缺乏行之有效的个人规划，在前进道路上横冲直撞，伤人伤己。”

2.高中与大学的衔接不畅

大一新生为何会不适应大学生活？根源何在？

“这其实反映出高中与大学学段衔接的不畅。”余庆分析，从外部环境来说，大学学习内容和方式与高中阶段有着很大差别。“学习方式从原先的强制转变为自主，评价方式从原先的纸笔测试为主导转变为探究性、过程性的综合评价。由于高中教育过分关注升学，导致部分新生在离开父母和老师管束之后，难以在学习自主性、时间管理等方面实现自律，无法适应大学的学习要求。”

他还从学生生活和社交环境方面进行了分析。余庆表示，大学生的生活圈和交往对象较高中有了较大拓展，不仅需要生活自理，还要应对交往对象多元化、文化差异、城乡差异等情况。“有些学生在心理发展、情绪控制等方面缺乏足够适应能力，而现有的高校教育并未充分考虑到这方面的特殊需求，使少数学生在离开家庭的全方位支持后，容易出现随波逐流的‘放养’现象。”

“失落感、挫败感带来的自我怀疑也是原因之一。”张杰提醒，有些学生一直都是“佼佼者”，但进入大学后，发现身边同学似乎在各方面都比自己优秀，于是便容易陷入“自我否定”的泥沼，由此产生的自我怀疑甚至自我放弃，最终会导致“破罐子破摔”的局面。

3.让新生成为更好的自己

如何让新生成为更好的自己？

“高校要构建完整的大学生学习支持系统，积极关注新生的学习适应、心理情感适应等问题，开设相应的专业导论课、心理团辅课，帮助新生了解大学学习方式的基本要求，及时处理新生的心理及人际交往适应问题，并选用经验丰富、认真负责的专业基础课教师，以有效的师生互动强化专业认同，帮助学生尽快适应自主学习。高中可增设与大学衔接的职业生涯规划课，加强学生发展指导与学业支持，帮助高中生了解专业，使高中生在志愿填报时更有针对性，提升专业满意度和认同感。”余庆说。

张杰认为，引导学生结合自身情况进行职业规划至关重要。利用职业生涯规划等课程帮助学生全面分析自身优劣势和社会环境，学会把长期目标合理分解成多个短期目标，从而形成对大学生活和未来发展较清晰的规划。“要构建科学的职业生涯教育体系，将职涯规划教育贯穿大学教育全过程，针对不同年级明确目标突出重点，新生期注重职业生涯认知和规划，低中年级重技能培养，高年级重就业指导。”

吴秋翔则从学生视角出发分享自己的思考。“刚进大学，学生要接受自己的迷茫，给自己留一段‘试错期’，尝试不同的发展机会，认真分析每一次尝试后的经验与教训，加深对自己内心与兴趣的了解，逐渐形成自己的独立思考。”

“在摸索中聚焦目标、确定计划并付诸实践。”吴秋翔说：“在不断试错过程中，你也会更加了解自己的内心，进而围绕学习主业，制定长、短期发展计划，大胆且坚定地去实施。当然，千万记得要为自己的生活留出空白，允许变的空间，不为梦想设限。”（记者 晋浩天）

(责编：李依环、孙竞)