人民网北京8月23日电 近日，由中华全国妇女联合会主办、中国儿童中心承办的第三届“龙腾华夏”全国少年儿童习传中华优秀传统文化展演活动举行。据悉，本次活动以“龙腾四海一家亲 中华文化我传承”为主题，自今年5月启动以来，面向两岸少年儿童持续开展线上交流和辅导，累计参与人数近1700人次，共评选出15位“中华文化小使者”。

儿童表演敦煌舞《飞天》 中国儿童中心供图

“儿童是祖国的未来，是中华民族的希望。”全国妇联联络部一级巡视员宋玮在致辞中表示，全国妇联将一如既往的支持中国儿童中心发挥独特优势，持续开展两岸少年儿童友好交流，引领两岸少年儿童厚植家国情怀，让爱我中华的种子埋入每个孩子的心灵深处，为实现中华民族伟大复兴的中国梦奋发有为、向阳成长。希望两岸儿童通过参加“龙腾华夏”活动，能够深入了解中华历史文化，不断增强文化自信以及作为中国人的民族自尊心和自豪感。

中国儿童中心党委书记丛中笑表示，弘扬中华优秀传统文化，要为少年儿童成长营造良好的环境，中国儿童中心用心用情开展“龙腾华夏”活动，主动推进海峡两岸孩子们共同传承发展中华优秀传图文化，凝聚共识，增进认同。让孩子们从小就在中华优秀传统文化的耳濡目染中，体验感受中华优秀传统文化的魅力，感悟中华优秀传统文化中蕴涵的价值理念。

儿童表演书法表演“龙腾华夏”中国儿童中心供图

来自甘肃的辛美慧和台湾的王祐瑄两位儿童代表以及家长，分享了参与此次活动的感受。孩子们说到，在“龙腾华夏”活动中，他们交流学习《中国通史》体会，深切感受到中华文化的无穷魅力和浩瀚博大，在老师的启发下，他们倍感弘扬祖国优秀传统文化的责任，深知接棒文化传承的历史使命。

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