李名梁

原标题：【光明时评】为世界职业教育发展贡献中国智慧

近日，世界职业技术教育发展大会在天津召开。来自123个国家和地区政府机构、国际组织、行业企业、学校、研究机构等的700多名代表出席大会，围绕“后疫情时代职业技术教育发展：新变化、新方式、新技能”的主题进行深入交流、广泛探讨。会议形成《天津倡议》，发布《中国职业教育发展白皮书》，向世界展示中国职业教育发展成就，介绍中国职业教育发展经验，呼吁共同推动全球职教务实合作，引发社会热议。

多年来，我国职业教育的发展很大程度上处于“上热下冷”的尴尬局面，职业教育的社会认同一直面临很大考验。令人振奋的是，经过长期实践探索，进入新时代，我国已建成全世界规模最大的职业教育体系，形成独具特色的现代职业教育发展范式。当前，中国职业教育已经逐步深度融入世界职业教育改革发展潮流，在力所能及的范围内能够承担更多责任和义务，为全球职业教育治理贡献中国智慧和中国方案。

一是不断突出职业教育的发展地位和类型属性。我国高度重视职业教育，把职业教育摆在经济社会发展和教育改革创新更加突出的位置，规定职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型，是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，是培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要途径。党的十八大以来，各级政府不断加强政策供给和制度创新，加快现代职业教育体系建设，构建多元化办学格局和现代职业教育治理体系。中国职业教育实现了从规模扩张到高质量内涵式发展、由参照普通教育办学向形成相对独立教育类型转变，进入提质培优、增值赋能的新阶段。正是得益于政府的高度重视、改革创新和现代治理，中国职业教育取得令世人瞩目的成就，为实现可持续发展提供了重要的战略支撑。

二是始终坚持职业教育的功能价值和人民立场。中国不断构建和完善现代职业教育发展制度体系，充分发挥中国特色社会主义制度优势，坚持政府主导与市场引导相结合、发展经济与服务民生相结合、教育与产业相结合，有效形成中国职业教育发展模式。在职业教育办学上，我国政府始终坚持人民至上的价值立场，通过更加有效的制度安排和资源配置，不断满足人民对优质职业教育的期待，保障人民有更多的教育获得感，促进职业教育发展成果更多更公平惠及全体人民，让每个人皆有人生出彩的机会。我国已建立起完整的职业教育免、补、助、奖、贷等助学体系。据统计，中职免学费、助学金分别覆盖超过90%和40%的学生。中国职业教育已累计为各行各业培养输送了6100多万名高素质劳动者和技术技能人才，为中国的产业链和供应链保持强大韧性、行稳致远提供了强大保障。这也进一步彰显了中国特色社会主义教育的强大生命力，体现了中国职业教育发展的制度自信和道路自信。

三是持续强化职业教育的本土特色和国际交流。扎根本土、面向市场、服务产业是我国政府推动职业教育发展的基本策略。多年来，我国主动适应经济结构调整和产业变革，紧盯产业链条、市场信号、技术前沿和民生需求，对接新经济、新业态、新技术、新职业，推进专业升级和数字化改造。同时，建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制，全面深化产教融合、校企合作，有效形成了资源共享、责任共担、合作发展的中国特色职业教育办学模式。疫情冲击下，我国职业教育亦能积极参与重大公共危机治理，在顺势和求变中发挥更大的促经济和惠民生作用，深入推进育人方式、办学模式、管理体制和保障机制改革，储备强大的技术和人力资源。

近年来，中国职业教育博采众长、融通中外，不断搭建国际合作与交流平台，与世界共享中国职业教育改革成果。从2016年在泰国建立首家鲁班工坊以来，具有中国特色的职业教育国际合作品牌已经扩大到19个国家，已有20家鲁班工坊先后投入运行。中国职业教育在国际交流中坚定自信，在拥抱潮流中创新发展，致力于优化职业教育对外合作交流机制，在互利共赢中为世界各国提供可借鉴可推广的中国智慧和中国方案。

（作者：李名梁，系天津市中国特色社会主义理论体系研究中心天津外国语大学基地研究员，天津外国语大学“一带一路”天津战略研究院执行院长、教授）

(责编：李依环、熊旭)