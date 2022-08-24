人民网北京8月24日电 （记者郝孟佳）22日至23日，全国乡村振兴产教融合联盟年会暨教育赋能乡村振兴高峰论坛在京举行。本次会议以“以高质量教育赋能乡村振兴”为主题，来自全国本科高校、职业院校、行业企业代表近150人线下出席会议，3000余人通过线上方式参加了会议。

“普通高校和职业院校是服务乡村振兴的生力军，在实现乡村振兴五大目标方面具有不可替代的重要作用。”国家总督学顾问张天保指出，要进一步提升教育服务乡村振兴的能力和水平，加快发展面向农业农村的职业教育和高等教育，深入推进高校服务乡村振兴创新试验，推动构建高校服务乡村振兴的科技创新体系。

教育部职业教育与成人教育司教学与质量处处长黄辉提出，要大力培养新时代“新农人”，深入促进产学研用协同创新，打造乡村振兴优质服务团队，培养高素质乡村振兴人才。

高校毕业生就业协会会长王路江表示，要积极引导高校毕业生投身乡村振兴，切实提高乡村振兴人才培养质量，引导成员单位建设一批示范性乡村振兴学院，培育一批乡村振兴优质服务团队。

中华职业教育社党组书记、总干事方乃纯指出，助力乡村振兴是新时代赋予职业教育的重要责任和神圣使命，同时也是职业教育创新发展的重大机遇。“要充分发挥职业教育人才培养优势，为乡村振兴全方位培养技术技能人才。”

据了解，本此会议由全国乡村振兴产教融合联盟主办，与会人员深入探讨以高质量教育赋能乡村振兴的新模式、新机制、新路径，助力培养高素质技术技能人才，推进一二三产业融合，为乡村振兴战略做出贡献。

(责编：郝孟佳、孙竞)