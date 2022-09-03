由教育部、中国科学院、中国工程院和中国科协共同组织的国家智慧教育平台2022年“暑期教师研修”专题结业，教育部于近日举行结业仪式，总结工作成效与经验做法。教育部党组成员、副部长孙尧出席并讲话。

“暑期教师研修”专题是近年来国家层面组织的最大规模、面向各级各类学校教师的在线专项培训，按照“通识+学科”的课程设置，提供优质的数字化学习资源，支持教师充分利用暑期自主学习，持续提升教育教学能力。自7月20日正式上线以来，教师踊跃参与，学习热情高涨。据统计，截至8月31日，共有1300余万教师在专题进行注册学习，专题页面累计访问次数13亿次。

山东省教育厅、宁夏回族自治区教育厅、北京市西城区教委、同济大学、重庆工商职业技术学院分别介绍组织教师参加专题学习的工作经验，来自湖南省的教师代表刘敏分享学习心得体会，北京师范大学团队介绍暑期教师研修第三方评估情况，发布暑期教师研修评估报告。

结业仪式上对暑期教师研修工作进行了总结，指出依托国家智慧教育平台开展暑期教师研修是数字时代提升教师能力素质的重要途径，是创新教师教育模式、探索构建现代化教师教育体系的重要实践，是应用数字化手段助推优质教育资源均衡配置的积极探索。暑期教师研修打造了一次大规模教师数字化学习资源的应用示范。强调要将国家智慧教育平台的建设应用与党和国家对教师队伍建设的总体部署、教师教育教学的迫切需要相结合，培育胜任新时代教育需求的“未来教师”，助力“十四五”时期高质量教育体系建设。要实现教师暑期研修常态化，不断总结完善、形成机制，为教师自主学习、持续发展提供服务。

教育部相关司局及单位负责同志出席结业仪式，各省级教育行政部门、部属高等学校、部省合建高校分管负责同志及相关部门负责同志在线参加结业仪式。

(责编：孙竞、郝孟佳)