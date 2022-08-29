原标题：谈心得讲担当 鼓励青年人才挑大梁当主角

8月27日，科技部、上海市人民政府在2022浦江创新论坛召开青年科学家座谈会，会议由科技部党组书记、部长王志刚主持。

会议主题是“聚青年之力 建人才强国”，来自高校、科研院所和企业的30名优秀青年科学家代表参加会议，张绮、李昂、杨树、张姣龙、黄旸木、诸葛群碧、杨慧、赵琨、王屹等青年科学家代表结合科研工作实际畅谈心得体会，就促进青年人才成长、更好发挥青年人才作用积极建言献策。徐冠华、郭华东、金力、林忠钦、陈杰等院士专家与青年科学家进行了对话交流。科技部副部长李萌、副秘书长贺德方，上海市副市长刘多、副秘书长尚玉英出席会议。

青年科学家们表示，能够参与国家重大科研任务并取得让国家和人民满意的科研成果，感到非常幸运，也非常自豪。国家和时代造就了科研事业，科研事业成就了青年科技工作者。青年科技工作者亲眼见证了我国多个科技领域逐渐从跟跑到并跑，再到现在的部分领跑，这离不开党和国家创造的开放包容的科研环境，离不开一代代科研工作者甘心把“冷板凳”坐热的献身精神，青年人应该传承这种科学家精神，潜心做研究。当今时代科技发展迅速，机遇与挑战并存，青年科技工作者应该勇于承担起时代责任，真正践行习近平总书记“不负青春，不负韶华，不负时代”的殷切嘱托。

院士专家们回顾了青年时期开展科学研究的难忘经历，并寄语与会青年科学家，青春是最宝贵的，要珍惜时光，把科研事业放在首要位置。要有为国献身的精神，锚定目标坚持不懈，也要注重学科交叉融合、团队协作和国际合作。要保持勤奋，科学研究不能投机取巧，有多少投入才能有多少产出，要脚踏实地久久为功。要坚定理想信念，胸怀大志，以实际行动践行远大理想，真正成长为能够有力支撑国家发展的科学大家。

王志刚表示，近年来，科技部积极贯彻落实习近平总书记关于促进青年人才成长的系列重要指示精神，给予青年人才更多的信任、更好的帮助、更有力的支持，鼓励青年人才挑大梁、当主角。瞄准减轻科研人员负担、激发创新活力，会同相关部门先后开展了“减负行动1.0”和“减负行动2.0”，在减表、解决报销繁、检查瘦身等方面取得显著成效，受到广大科研单位和科研人员欢迎。近期，科技部等5部门聚焦青年科研人员启动了“减负行动3.0”，重点解决青年科研人员面临的崭露头角机会少、成长通道窄、评价考核频繁、事务性负担重等突出问题，通过开展挑大梁、增机会、减考核、保时间、强身心五项行动，保障青年科研人员将主要精力用于科研工作，充分激发青年创新潜能与活力。

王志刚强调，本次座谈会为青年科学家提供了思想交流机会，也有力展现了新时代中国科技青年昂扬向上、奋勇争先的精神面貌。青年科技人才是国家战略科技人才的重要组成，是我国建设现代化强国的重要力量基石。当代青年人才职业生涯与到本世纪中叶实现现代化强国的时间高度契合，将自身发展与国家发展相结合是时代赋予广大青年人才的重大使命。青年人才要有家国情怀，树立正确的价值观，保持积极心态，坚持追求科学真理，勇于突破、大胆创新，在重点难点问题上下功夫。既要取得科研成果，也要形成科研范式和方法论。青年人才要勇担时代重任，积极主动作为，在重大任务历练中最大限度激发成才潜力，在逐梦科技事业中实现人生淬炼成长，为建设科技强国和人才强国贡献青春力量。(记者 刘 垠)

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