人民网北京9月1日电 （记者李依环）据教育部教育考试院消息，2022年下半年中小学教师资格考试（笔试）报名工作将于9月2日开始，考生可登录中小学教师资格考试网进行报名。根据各地发布的报名公告，本次笔试考试将于10月29日举行。

此次笔试在31个省（自治区、直辖市）举办，各省（自治区、直辖市）的报名公告将陆续上网，请考生按照本省（自治区、直辖市）报名公告要求，在规定日期内完成网上注册、个人信息填报、考试报名等事项，待资格审核通过后，在规定时间内完成网上缴费。

教育部教育考试院指出，中小学教师资格考试要求考生诚信参加考试，并在报名前通过报名系统进行“诚信考试承诺”确认，否则拒绝报考。考生须在报名前仔细阅读本省（自治区、直辖市）中小学教师资格考试（笔试）报名公告中的各项内容和规定，充分了解报考所需的各项条件，按照有关要求进行报名。

2022年下半年中小学教师资格考试（笔试）日程安排表

图片来源：中小学教师资格考试网

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