原标题：让每个孩子在家门口上好学

“孩子上学是家里最大的事。泰山小学是桃源小学教育集团的，孩子上这个学校，我们心里一百个愿意。”提起孩子上学的事情，家住辽宁省大连市中山区山海巷的张女士感慨，“一样的管理模式，一样的师资力量，都是一个教育集团，那当然是家门口的好呀，上下学接送也方便！”

几年前，中山区泰山小学由于设施老旧、师资力量薄弱等原因，新生招生困难，2018年招生时仅有10名新生报名。2019年，老牌名校桃源小学与泰山、向阳、白云等6所小学联合成立了中山区桃源小学教育集团，泰山小学作为桃源小学紧密管理对象，逐渐受到家长青睐。

桃源小学教育集团总校校长程岩告诉记者，这几年，7所学校资源扩容增量、研修共享增值、课程共建增彩、互补增质，优质教育资源均衡化已初见成效。“以高水平的教育教学质量赢得社会的信赖，进一步盘活教育资源，办好群众家门口的学校，让孩子们在片区内就能上好学。”程岩表示，随着集团化办学模式的成熟，舍近求远上学的情况将逐步消失。

2016年，大连市中山区发挥整体教育区位优势，开始探索集团化办学模式。2019年，中山区出台《关于推进中小学集团化办学指导意见》，采取“名校带新校”“强校带弱校”两种集团化办学模式，引导校长、中层管理人员、学科带头人、骨干教师、专任教师在核心校和成员校之间相互挂职、交流任教，促进全区校际教育资源优质均衡发展，给每个孩子公平而有质量的教育。2021年，该区已组建了13个教育集团，集团化办学达到100%，实现了32所学校全覆盖。

围绕抓均衡、夯基础、补短板、提内涵、促优质等方面，“交流合作”四字成为过去几年中山区教育发展的“最强音”。

“今天我跟大家分享一下我的旅行……”在桃源小学五年级的英语课堂，来自向阳小学的轮岗英语老师赵楠正在为同学们进行英文旅行写作训练。“这里的学生思维比较灵活，对我来说是一个新的挑战，我会在教学中尽量为学生留出更多自由发挥的空间。”赵楠告诉记者，对于不同班的学生，她还会随时调整教学方案，并与教研组的老师一起研讨。

“教育集团的成员学校在学科建设、教育资源共享、育人方式变革、学校管理和干部培养等方面深度融合。”中山区教师进修学校中小学部负责人介绍，三年来，共有240多名集团校教师进行了交流，集团内教师开展研讨活动407场，累计9870余人次参加。

教育质量“强”起来的同时，校园环境“美”起来，硬件设施也“全”起来了。

今秋，新建的东港第四小学投入使用，记者前往采访时看到，新校园环境优美，运动场、功能室等设置齐全，处处洋溢着浓厚的文化氛围。这正是近年来中山区持续加大教育投入、补齐发展短板的体现之一。

2018年以来，中山区适应区域人口结构新变化，新建中小学校4所、新办普惠性和公办幼儿园15所。2021年，投入1.996亿元用于推进教育集团发展，东港中学集团化投入1.5亿元建新校舍；桃源集团化投入150万元建设泰山小学；9中集团投入400万元改造实验室、体育馆、多功能厅……学校面貌焕然一新，“家门口的好学校”惠及更多区域百姓。

让适龄儿童少年有学上、上好学，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，在大连市中山区正在成为现实。（记者 吴琳）

(责编：李依环、熊旭)