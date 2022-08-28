罗旭

党的十八大以来，从天宫、北斗、嫦娥到天和、天问、羲和，中国航天不断创造新的历史，一大批航天青年挑大梁、担重任，展现了新时代中国青年奋发进取的精神风貌。

中国航天事业开创于20世纪50年代，虽然起步比西方国家晚，但航天科技水平持续发展并日益走到世界前沿。从“东方红”到“嫦娥五号”，从“两弹一星”到载人航天，中国航天事业实现从无到有、由弱变强的跨越式发展，离不开一代代航天人矢志报国的不懈奋斗、开拓创新。

60多年前，为投身新中国建设，钱学森、邓稼先、郭永怀等众多海外爱国学子，克服重重困难回国效力，白手起家，为航天科技发展作出重要贡献，为新中国的社会主义建设事业立下不朽功勋。

干惊天动地事，做隐姓埋名人。钱学森、邓稼先、郭永怀等老一辈知识分子，呕心沥血、攻坚克难、默默奉献，他们的爱国奋斗精神，激励了无数中国知识分子。“敦煌女儿”樊锦诗默默守护大漠石窟50余年、“太行山上新愚公”李保国将生命定格在太行山区生态建设和科技富民事业上、“时代楷模”黄大年奋战科研一线直到生命最后一刻……他们用青春、用智慧、用生命，书写了对党和国家的热爱与忠诚。

“以身许国，何事不可为？以身许国，何事不敢为？”这是中国知识分子写在血脉中的文化基因。80多年前，抗战烽火中，为拯救民族于危难，众多爱国青年壮志逆行，到陕北、到延安。战火中诞生的陕北公学，见证了一代青年“革命理想高于天”的执着追求。新中国成立之初，为响应国家号召建设大西北，交通大学师生“打起背包就出发”，义无反顾离开繁华的上海滩，来到艰苦的黄土地，一扎根就是一辈子。

无奋斗，不青春。中国特色社会主义进入新时代，新一代中国青年走到时代舞台中央。在疫情防控战场，他们不畏艰险，冲锋在前，舍生忘死。在抗洪救灾现场，他们用血肉之躯筑起守护群众安全的“钢铁之堤”。在脱贫攻坚一线，他们以热血赴使命、以行动践诺言……他们用青春、用智慧、用生命再次证明，青年是国家的未来和民族的希望，新时代的中国青年可堪大任。

奋进新征程，建功新时代，各行各业的青年人才一如既往，听党指挥、跟党走，与党和国家同呼吸、共命运。他们把人生理想融入国家命运，把报国之情转化为创新创业之力，在新时代新征程笃行不怠，把青春播撒在民族复兴的征程上，持续书写爱国奋斗的崭新篇章。

(责编：李依环、孙竞)