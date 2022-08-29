夏日晴天，距离加拿大阿尔伯塔省卡尔加里以北约一小时车程的奥尔兹(Olds)小镇，骄阳似火。“董菜菜”面带微笑从他农场的树林中走出来，肤色黝黑，浑身泥泞。

这位曾经的北京大学本硕连读的地质系“学霸”，如今是这里一名双手磨出厚茧的农民。2021年初，他在视频网站发布了第一条视频《一位北大毕业生在加拿大的种菜之路！》。这条19分钟的片子一炮而红，如今在各平台播放量已累计约70万次。

1981年出生的“董菜菜”本名董健毅，老家在河北唐山。2007年从北大毕业后进入一家全球知名油田技术服务公司。经历不同岗位历练后，他在2014年移民加拿大，准备在“石油城”卡尔加里踏上新的跑道。

然而，国际油价崩盘令石油行业顿时陷入萧条。对于刚来到加拿大的他，人生之路陡然下挫。

董健毅只得选择改行。在那段低谷期，他尝试过很多兼职，最终把目光投向了农业。他希望引入中国成熟的大棚技术，以适应卡尔加里冬长夏短但日照充沛的自然条件。

为此，他到千里之外的农场拜师学艺，又回中国考察研习。2017年9月，在奥尔兹镇一块连篱笆都被原主人拆走了的荒地上，他正式开启了自己务农的新篇章。

白手起家的困难超乎想象。预算有限，在当地又难以找到有相关经验的工人，董健毅夫妇只能自己动手搭建大棚。这位高材生利用能找到的工具和材料，不仅准确进行各种测量定位，还自制吊机完成了几百吨的灌土、给棚顶铺棉被等庞大工程。他笑说，解决搭建过程中的问题，中学知识已足够，关键是活学活用。

几乎全靠一己之力，耗时一年，他建起了长100米、宽10.5米、高6米的第一座大棚，棚内的蓄热土墙约百米长、4米高、1米厚。这是当地首座双拱双膜结构的被动式冬暖型日光温室。

随后的种菜又是一轮“修行”。董健毅把华人爱吃的西红杮定为主要作物。了解土质、气候影响，摸清种植门道，他也花了至少两年进行摸索和思考。

如今，他已建起两座同类型暖棚以及5座单膜冷棚，正在努力扩大生产规模，并种植更多品种的作物。不同销售渠道和采摘业务的顾客都在增长。

当他与太太以“董菜菜”“王果果”的网名开始试水网络视频，吸引网民的不仅是他有几分神似中国影视明星雷佳音的长相，更是北大高材生移民后转行当农民、“战天斗地”的经历。他自己搭建的大棚、种植的果蔬，农场一点点的变化，都令不少网民惊叹和感慨。

有同行和学校师生来到他的“悠鲜美地”农场参观；有人慕名远道而来当义工，取经学艺；有当地机构邀请他开讲座。收到越来越多咨询的他又开设了英文视频频道。记者到访时，一位来自安大略省的创业者正登门寻求合作。“董菜菜”说，成为“网红”实属意外，但大家的认可为自己带来了更多动力。

“董菜菜”说，自己以前并未设想过日出而作、日落仍未息的农耕生活。现在虽辛苦，但得益于过去的野外油田工作经验，却也很适应，并无心理落差。同时，自己个性好静；也喜欢在与植物、动物打交道的简单世界中，发挥自身特长和创造力。

“董菜菜”坦言，建棚和种菜时遇到的重重挑战也曾令自己焦虑、怀疑自我甚至动过放弃的念头。即便创业至今已5年，仍会有焦虑之事。譬如，去冬今春遭遇极端低温，今年6月出现反常低温和持续大雨，导致大棚内严重积水，影响了收成。

但他深知，各行各业要干好都不容易，难免面对诸多痛苦。“人都有弹性，慢慢磨练、适应就过去了。”他说，要克服焦虑，一方面靠人生阅历；另一方面，最大动力来自于想出办法解决困难，“只要能往前走就不焦虑。”

说话间，在自己搭建的第一座暖棚门前，烈日下的“董菜菜”摘下眼镜，用衣袖擦了擦满头的汗珠。暖棚门上贴着他自题的两句词：“日啖番茄三百颗，不辞长耕奥尔兹”。(余瑞冬 李紫娟)

(责编：何淼、郝孟佳)