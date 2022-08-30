劳动教育作为“五育”之基础，具有综合育人价值，是高校落实立德树人的重要一环。目前，部分高校仍存在劳动教育“是什么”认识不足，“做什么”千篇一律，“怎么做”缺乏新意的短板，出现重“德智”轻“美劳”、重理论轻实践、重劳动轻劳育、重结果轻过程等问题。因此，探索创新劳动育人路径，提升劳动育人水平，需要高校要在育人体系、长效机制、文化意识等方面下足功夫。

探索建立理论和实践双轨并行、纵向交互，打通劳动教育的“最后一公里”

理论指导实践，实践探寻真理。创新高校劳动育人体系，需坚持劳动教育理论和实践并行，贯穿始终，并与人才培养、思政工作、管理服务纵横交错、深度融合。

一是将劳动教育与人才培养横向融合，推进劳动教育“三进工作”。以学生为中心，将劳动教育纳入人才培养体系，优化劳动课程建设，明确劳动教育的目标和考核评价机制。打通专业教学和劳动教育之间的界限，充分调动专业课程中的劳动平台资源，充实到专业课程教学之中。加强劳动教育教材建设，形成学校统一领导、专家全面指导、师生共同参与的教材管理体系，选用、编写适合各高校特色的专门性劳动教材。推进高校劳动教育虚拟教研室的建设，编制劳动理论和实践课程教学大纲，推动区域化劳动教育的发展。创新劳动课堂教学模式，如翻转式课堂教学模式等，优化学生在劳动教育中的体验感。

二是将劳动教育与思想政治教育工作横向融合，在劳动教育中培育和践行社会主义核心价值观。推进高校劳动教育二课堂建设，完善劳动教育思政评价体系，将“二课堂成绩单”纳入大学生综合素质评价体系，设立劳动专项奖助学金。发挥团学工作人员、辅导员的特殊角色定位和思政教育作用，开展“宿舍文化周”“劳动技能大赛”等活动，将劳动教育融入大学生日常生活。指导大学生劳动实践类社团建设，鼓励开展“辅导员指导-社团引领-学生参与”的社会实践活动。将心理辅导中的“运动减压”与劳动教育有机结合，引导大学生通过劳动“走出去、动起来、笑开怀”。

三是劳动教育与管理服务横向融合，开创师生共同参与的管理服务劳动育人新格局。探索建立高校勤工助学大数据体系，通过搭建网络平台，确保高校“三助一辅”岗位需求与大学生专业背景、课余时间、家庭状况、工作意愿、专业技能等信息双向匹配，创新专职与兼职相结合的管理服务工作模式，进一步增强大学生劳动教育“获得感”。

坚持全员全过程全方位劳动育人模式，形成“深层次、全周期、多维度”的劳动育人长效机制

一是坚持全员劳动育人，充分发挥高校教学及教辅人员、思政工作人员、行政管理人员的主体作用，并在组织协调、教育教学、考核评价等层面，为高校劳动教育主体提供激励保障。加强组织保障，统筹劳动育人资源，构建由党委统一领导，教学人员为主、家庭人员为辅、思政人员引领、行政人员保障、社会企业支持的“五位一体”多主体参与的劳动育人保障机制。

二是坚持全过程劳动育人，将劳动教育有机融入高等教育“招生-培养-就业”各阶段，实现劳动教育的全周期管理。深化劳动育人，是一项久久为功、驰而不息的工程，需要科学有效的顶层设计予以保障。各高校要从大学生参加劳动教育的需求着手，分阶段规划好劳动教育的整体安排，实现劳动教育的精细化、过程化管理。各高校在劳动教育实践中，可根据大学不同阶段的培养需求，探索建立全过程的劳动育人保障机制：大一学年开展集体劳动实践，将劳动教育与专业课程或社会实践相结合；大二学年开展个人服务性劳动实践，包括假期返乡参与农活、工活、家务活等各类劳动实践；大三学年开展专业生产劳动实践，包括学生根据专业特色进行课程实习、创新创业、科研创新等等；大四学年开展实习就业劳动实践，引导大学生在职业环境下积累工作经验，树立正确的就业观。

三是坚持全方位劳动育人，聚焦校内、校外各种不同类型的劳动资源，形成集创新创业、实习实践、志愿服务、手工劳作、科研创新为一体的全方位劳动实践育人体系，为高校劳动教育提供多维度的平台保障。依托高校“双创”平台，以项目建设、技能竞赛、企业孵化等为抓手，在创新创业中推动劳动育人。以冬奥会志愿服务为契机，完善高校志愿服务奖励嘉许制度，提升大学生志愿服务的参与度。针对学术创新能力突出的大学生，侧重于开展科研创新的劳动实践教育，鼓励学生提前“进科研、进项目、进团队”，保障科研创新平台的育人效果。完善大学生职业生涯规划课程，设立“求职班”“技能班”等实践平台，推动“产学研”合作在劳动育人方面的创新。

培育大学生树立正确的劳动观，推动劳动教育从“量”到“质”的转变

一是弘扬青春“工匠精神”，传播中华民族生生不息、延绵至今的劳动文化传统，深化大学生关于劳动价值的思想认识。所谓“工匠精神”，是爱国精神、时代精神、劳动精神、求实精神、创新精神、奉献精神在劳动实践中的体现，具有“知行合一”“天道酬勤”等哲学思想内涵。大学生作为社会主义建设者和接班人，是刮起“工匠精神”青春风暴的青年主力军，高校应承担起培养更多高技能人才和大国工匠的时代责任，引导新时代大学生从思想上认识劳动的目的和价值，培养“工匠精神”。

二是弘扬青春“劳动精神”，加深新时代大学生对劳动价值的理解。加强劳动教育，首先需要准确把握新时代劳动精神，打造高校特色的劳动育人模式。其次，通过劳动教育，培育高校大学生树立“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的新时代劳动观，养成良好的劳动习惯，提升劳动素养和技能。

三是弘扬青春“劳模精神”，强化高校劳动文化氛围，推动劳动教育从量变到质变。高校通过创新开展“劳动实践月”和“中华民族传统文化宣传展”等文化宣传活动，进一步提升校园劳动文化氛围，有利于坚定大学生文化自信，推进劳动育人与文化育人同向融合。劳动育人的核心在于“育”，高校要在解决劳动教育“从无到有”的基础上不断深化，强信念、抓精髓、保目标，坚持文化引领，推进劳动教育“从有到精、从量到质”的转变。

（作者：刀慧娟 谭文斌，分别系中央民族大学国际教育学院教师、北京林业大学水土保持学院教师）

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