人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

只有奋斗才能成就梦想——2022年《开学第一课》取得积极反响

2022年09月03日08:51 | 来源：新华社
小字号

新华社北京9月2日电 题：只有奋斗才能成就梦想——2022年《开学第一课》取得积极反响

新华社记者白瀛

由中宣部、教育部、中央广播电视总台联合主办的2022年《开学第一课》1日晚在央视综合频道播出后取得积极反响。观众认为，节目用鲜活的故事传递了“只有奋斗才能成就梦想”的真谛，有力激发和引领广大青少年自信自强、立志成才。

节目以“奋斗成就梦想”为主题，邀请“八一勋章”获得者、“时代楷模”称号获得者以及科技工作者、奥运健儿、志愿者等登上讲台，启发中小学生感悟奋斗的真谛。

“看了《开学第一课》我发现，无论是冬奥赛场上奋力拼搏的奥运健儿，还是50年扎根土地育种的院士，他们都在少年时期就怀揣梦想，并为之不懈努力。”中国人民大学附属小学六年级四班学生王陈晞说，“他们的讲述告诉我：梦想是最好的启明星，会指引我们寻找属于自己的坐标。”

清华大学附属小学教师赵丽娜说，今年的《开学第一课》将“奋斗”这个宏大主题融入一个个真实而鲜活的故事，化为学生可观、可感的人和事。“学生们真切地感受到了，正是千千万万的奋斗者，汇聚起强大的力量，推动我们国家发生日新月异的变化。”她说。

上海市闵行区莘庄镇小学教师冯志兰说，节目用鲜活的故事表明，奋斗的天地非常广阔：可以是在奥运赛场上拼搏，可以是在农田里耕耘，可以是在世界屋脊科考探秘，也可以是在广阔海洋中驾驶战舰保卫祖国，我们每个人的本职岗位都是奋斗的天地。

北京教育科学研究院班主任研究中心助理研究员龚杰克说，今年的《开学第一课》以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为目标，在新学年开学之际为中小学生营造了积极向上、奋发进取的浓厚氛围。

(责编：孙竞、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部