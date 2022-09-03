人民网北京9月3日电 穿过彩色气球串成的美丽拱门，阔别多日的同学们挥手相见，互道一声“开学好”……9月1日，北京市东城区的十余万名师生迎来新学年。各学校纷纷组织了多姿多彩的教育活动，开启一堂堂深刻而生动的开学第一课。

传红色基因 做爱党爱国好少年

嘹亮的歌声拉开了西中街小学优质教育资源带开学典礼的序幕。同学们唱响《红星歌》《没有共产党就没有新中国》等一首首经典歌曲，用悦耳的歌声“诉说”爱党爱国矢志不渝的心语。

在史家实验学校的开学典礼上，特别设置了“厚植家国情 实验少年行”板块。孩子们用各式各样的服务性学习活动，展示自己身体力行践行“中国精神、传承有我”的新时代少年风貌和不以善小而不为、心系家国的新时代少年应有的行动力。

史家实验学校开学典礼。

在东城区特殊教育学校，受邀而来的武警北京支队战士结合军人生涯的亲身经历，向师生们宣讲“国旗的精神”，香山革命纪念馆讲解员季雯怡则以“一物一故事”的讲述形式，娓娓道来革命文物背后的厚重历史和动人事迹。

北京市东城区东华门幼儿园与北京市第三幼儿园的幼儿们来到天安门国旗护卫队参观。

东华门幼儿园与北京市第三幼儿园的小朋友们一起来到天安门国旗护卫队。看着英姿飒爽的三军仪仗队战士们将鲜艳的五星红旗升起，孩子们的眼中饱含肃然起敬的神情。在国旗班战士指导下，同学们挺直身板第一次举起小手学习敬军礼、站军姿，都如同挺拔的“小士兵”，用自己的行动践行爱国主义精神。

弘传统文化 育明理明德好品格

新学期第一天，北京市第二中学一场“中轴线申遗”展览正在校园中举办。今年，学校与北京市文物局携手推出“博物馆进校园”活动，师生在沉浸式体验中领略古都北京的历史风貌与文化，坚定文化自信，增强文化自觉。学校还将借助博物馆资源与学校课程相衔接，助力同学们深入挖掘家乡文化的底蕴和价值。

府学胡同小学近十年持续为一年级小学生进行传统“入学礼”。“正衣冠”、“拜师礼”、“点朱砂”，整理衣服、鞠躬拜师，老师用饱蘸朱砂的毛笔在孩子们的眉心轻轻点染一粒小红点，象征着开启智慧、启迪思想。学校希望借助中华传统礼仪，增强孩子成为小学生的光荣与自豪感，迈好学习生涯的第一步。

春江幼儿园的幼儿认真地学写“人”字

在春江幼儿园，小朋友们认真地学写人生中的第一个字——“人”。“人”字笔画虽简单易学，但却象征着为人要心胸坦荡、顶天立地的重要意义。“人”字完成后，孩子们拿起小鼓槌在“一鸣惊人，击鼓增志”仪式环节，铆足劲儿击鼓三声，表明远大志向，为自己的人生鼓劲加油。

培劳动精神 树自强自立好风尚

新学期伊始，劳动课正式成为中小学的一门独立课程。景泰小学在开学典礼现场举办了一场小访谈，学生、家长和校长共同探讨树立劳动意识、养成劳动习惯的必要性。学校特别为一年级新生安排劳动特色实践课，“小豆包”们从清洗小水杯、系鞋带、收纳小件衣物等方面入手，掌握独立自主的生活技能。

随着开学第一课的开启，和平里第一小学的学生们迎来了一位特殊的主讲人——全国劳动模范代表、北京公交集团第一客运分公司387路乘务员张鹊鸣。这位有着“公交活地图”赞誉的公交人，从精益求精服务乘客的自身经历出发，向学生传递爱岗敬业、甘于奉献、勤劳奋斗的劳动精神，更加鼓励学生要崇尚劳动、热爱劳动，成为一名对社会有贡献的人。

北京市第一幼儿园向幼儿介绍防疫知识。

北京市第一幼儿园将疫情防控作为开学第一课的主题，带领孩子们积极参与到防疫儿歌互动游戏中，还通过趣味体育运动、观看防疫主题展板等，在边看边玩边做的过程中了解防疫知识，增强防疫意识。

北京市第一七一中学连续12年以“阅读”作为开学典礼的主题，今年也是学校海量阅读工程实施的第12年。茅盾文学奖得主、著名作家周大新向同学们分享了阅读的乐趣与收获、文学的妙趣与智慧。北京市广渠门中学的同学们收到了一份由经典书目组成的“开学大礼包”，各年级学生、家长、教师一起进行书目分享、经典吟唱、美文诵读等系列特色活动，共同品味美好生活，打造书香校园。

在北京市第五中学，开学第一天，老校友重返校园，讲述他们在五中学习的“那年今日”。新高一年级的同学则用激扬的话语表达着新时代青年接续奋斗的决心与“还看今朝”的信心。北京市第十一中学邀请国防军事专家结合同学们的实际生活，围绕国防安全教育进行微宣讲，鼓励同学们热爱国家、发奋学习，辽宁舰总设计师朱英富院士也通过书信送来寄语，激励同学们树立报效祖国的坚定理想。

史家小学分校以“启‘zhi’润心”为主题，通过情景剧的形式阐释“知不足而后进取”的道理，也通过精彩的视频展示校园环境崭新的“质变”，鼓励学生做“有志气，有智慧，有制度，能自律”的时代学子。（孙竞 实习生郑晓娟）

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