原标题：“华中大”还是“华科大”，高校名称为啥惹争论？

“大家都注意到了吗！现在我们的官方简称又多了个华科大咯。”华中科技大学官微日前对外发布称。

近日，教育部核准华中科技大学对于学校章程的修正，其中提到，将第二条修改为：“学校名称为华中科技大学，简称华中大、华科大……”

教育部官网截图

自此之后，该校又多了一个“新”简称。

然而实际上，很多熟悉华中科技大学的人，一直以来都更习惯叫它“华科”或“华工”、“华科大”，以至于有网友调侃，“官方终于承认自己叫华科了”。

微博截图

高校简称争论多

华中科技大学不再倔强？

其实，对于高校简称的争议，已持续多年。

2014年，教育部办公厅印发《关于加快推进高等学校章程制定、核准与实施工作的通知》，要求各地教育部门在2015年12月31日前完成所有高校章程的核准工作，在章程中客观表述学校的组织特征与定位，并且以章程建设推动高校综合改革。

随即，多所高校对高校章程进行修正，由此也引发“简称之争”。

一方面，是一所高校有多个简称，或官方简称民间不认，如华中科技大学就是此类情形。

2014年，在教育部核准的《华中科技大学章程》中，该校官方简称明确为“华中大”。然而，该简称的使用度和知晓度一直不高。

2017年6月，武汉轨道交通2号线“华科大站”更名为“华中大站”，还曾引发热议。

据媒体报道，华中科技大学曾专门向武汉地铁集团发函，要求用官方简称“华中大”来命名。武汉地铁集团经过研究，采纳了其建议并获批准。

但这一改名遭到很多市民反对，有人认为，在武汉的华中师范大学、华中农业大学，校名中都有“华中大”这几个字，容易让外来游客和第一次来武汉上大学的新生混淆。

经过一番讨论后，该站最终定名为“华中科技大学站”。

如今，华中科技大学终于将“华科大”正式列入高校章程中。对此也有网友疑惑，高校简称合不合适，谁说了算？

中国教育科学研究院研究员、中国地方教育史志研究会副会长兼学校史志分会理事长储朝晖认为，教育部“关于同意华中科技大学章程部分条款修改的批复”，事实上是批复高校章程，并不是批复它们的简称。所以，高校的简称合不合适，并不能够以教育部的批复作为依据。

此外也有教育学者曾表示，大学简称一般是根据自己的办学特色及民间约定俗成的称呼，对简称的确立是大学自己的事情。

高校简称之争尴尬频出

如何避免？

高校简称之争，更常见的还是不同地区高校简称撞车现象，比较典型的例子就是南京大学和南昌大学争论谁该叫“南大”。

此外还有人们熟知的，河南大学和河北大学都简称“河大”，湖南大学和湖北大学都简称“湖大”，山东大学和山西大学都简称“山大”，华南师范大学、华中师范大学、华东师范大学都有个“华师”的称呼，等等。

记者注意到，不同地区的高校官方简称仍存在重合问题，但有些高校只是社会上称呼相撞，其官方简称并不重合。

如在南京大学和南昌大学的章程中，都坚持简称为“南大”。湖南大学和湖北大学的章程中，也明确简称为“湖大”。

河南大学章程中保留“河大”的简称，但河北大学的章程中并没提到简称。类似的还有山东大学和山西大学，前者章程明确简称为“山大”，后者无相关内容。

至于华南师范大学、华中师范大学、华东师范大学，则在章程中分别简称为“华南师大”、“华中师大”、“华东师大”，“华师”并非官方简称。

简称撞车现象如何避免？储朝晖认为，高校的简称应遵循一些基本原则，一是能把学校的基本元素包含在内，二是不与其它学校形成名称混淆。如果这两点做不到，这个简称就不应在通用范围内使用。此外，还应该考虑到语言表达习惯及语感问题。

对于民间通俗的叫法，储朝晖认为，如果是写进高校章程中的简称，应该考虑到整体，在任何时空环境中，这个简称都应该没有重复，没有歧义和误解，没有元素的缺少，这样才能构成高校简称相对而言“既简又完整”的要求。

此外，也有专家建议，一方面应尊重历史、尊重权威，比如教育部先行批准的大学章程中确定的简称，后申报的学校应回避。另一方面，现在大家也接受了三音节词和四音节词，大学简称不是非减到双音节不可。

高校为啥这么在乎“称呼”？

对于高校来说，名字为何如此重要？21世纪教育发展研究院院长熊丙奇曾指出，对于大学简称的争夺，反映出对办学特色追求的问题。

比如就曾有高校教师发文称，当初华中科技大学采用“华中大”的简称，可能意在“要办一所有实有名、名正言顺、名副其实的综合性一流大学”。

实际上，不只简称。近年来，国内还兴起“大学改名潮”，不少“XX学院”更名为“XX大学”，或将校名中的地域名称扩大，向层次更高、学科门类更广的“高大上”方向靠近。

2017年，教育部发布《关于“十三五”时期高等学校设置工作的意见》，还特别提到，一些高等学校定位不清，热衷于层次提升或更名，盲目增设学科专业，办学特色弱化，同质化倾向明显。

在储朝晖看来，“大学改名潮”已造成一些混乱。“比如2000年前，某地有所‘某某师范专科学校’，2000年后，该校改成‘某某学院’，2010年后，当地又有一所中等师范改为‘某某师范专科学校’，那么这两所学校，历史上就很难分清楚，所以这类改名不仅造成很多混淆，还造成一些学校的历史文化元素缺失。”

他认为，在高等教育发展过程中，还是应该保留各个学校的文化元素，尽可能让它们的传承具有连贯性，同时又能相互区分。(记者 袁秀月)

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