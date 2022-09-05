今秋开学，《义务教育劳动课程标准（2022年版）》将正式实施，劳动课正式从“综合实践活动课程”中完全独立出来，升级为义务教育阶段必修课程。据媒体报道，劳动课已经写入不少学校的新课表，一些中小学还在“开学第一课”安排了种菜、收割、做饭，还有一些学校直接将“开学第一课”搬到了农田里。

将劳动课从综合实践活动课程中独立出来，体现了对劳动教育的重视，也将成为中小学校加强劳动教育的重要抓手，有力地改变劳动教育在学校、家庭、社会中被弱化的现象。从公众对劳动课的关注，以及各地中小学校结合地方和学校实际开展的各类实践和探索，不难感受到社会的这一期待：通过加强中小学生劳动教育，培养基础的劳动技能，引导学生树立正确的劳动价值观、涵育良好的劳动品质。

劳动课应该在哪上、怎么上？应该形成共识的是，劳动课的开展绝不能仅限于让学生学会做几个家常菜，把学生带到田野里参加几次劳动体验，更在于引导学生在参与劳动的过程中，体会劳动的艰辛与不易，形成尊重劳动、尊重普通劳动者的劳动价值观；更在于充分发挥劳动综合育人功能，实现以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳育美、以劳创新。而要实现这些目标，就要求在课程开展前期进行充分的准备和科学的设计，明确课程目标、流程、评价方式。否则，简单的几次劳动体验就可能沦为一种形式甚至负担，而无法发挥预期的育人目标。

在以“追分”为导向的环境下，劳动课的成效很难以量化的分数呈现。虽然劳动课每周只有一个课时，但一些教师或家长囿于固有的观念，仍然可能觉得这是在浪费时间，这就会使劳动课课时得不到保障。

对此，一方面有必要从制度、师资、资金等方面共同保障，开足开齐劳动课时，确保独立出来的劳动课不被虚化、弱化；另一方面则应进一步在发挥劳动课的综合育人成效上下功夫。教师要充分发掘劳动课程的价值，为孩子提供走出教室、走出校园的舞台、环境，提供更为丰富的经历与成长体验。引导孩子在紧密联系生活、生产实践的劳动中，提高运用学科知识去解决真实问题的能力，提升高阶思维水平、提高合作交往能力。而这种经历和体验，反过来也将有助于学生对课本知识的理解和吸收。

教育即生活、教育即生长。劳动教育的本质是知行合一。课堂、教材、作业、考试不是教育生活的全部，也不是成长的唯一途径。通过科学的课程设计，让孩子们不仅可以在劳动中获取劳动与生活的技能，还能够培养自己的合作能力、动手实践能力，在“做中学”中发展自己分析、评价、创造的高阶思维水平和解决实际问题的能力、创造能力。贯彻“做中学”“用中学”“创中学”理念，让孩子从劳动中学到课堂中学不到的东西，体会到教室之外的快乐，劳动课的育人价值才能充分体现出来，才能赢得孩子的喜欢、家长的认同，从而凝聚家校社合力，为上好劳动课营造更好的环境。

（作者：杨三喜，系媒体评论员）

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