百廿浩气，岁月峥嵘。

北京景山东街马神庙，京师大学堂遗址。1902年12月，木铎声起——京师大学堂师范馆正式开学。北京师范大学的发展由此起步，中国现代高等师范教育由此开启。

这是苦难中的中华民族振兴教育、变革图强的觉醒，肩负开启民智、救亡图存的时代重任。

无论校名如何更迭，师范，是这所学校不变的坚守。“木铎”徽识，已是中国教育教化传统的具象化表达。今天，无论在北京，还是在珠海，古朴典雅的“木铎”都矗立在北京师范大学校园里，望之肃然，即之温然。

木铎金声，弦歌不辍。坚持教师教育特色，培育“四有”好老师，一代代北师大人，治学修身志在兼济天下，慎思而笃行，继往以开来。

“师资肇端在于斯”

如果去北师大校史馆，人们常常会在摆放《奏定学堂章程》的展柜前驻足。这是中国近代第一个在全国实行的新型学制，对各级各类学校的培养任务、入学条件、课程设置及学校管理等作出明确规定。

“功课之完善与否,实学生成就所攸关,故定功课为学堂第一要著。”师范馆借鉴西方近代师范教育制度，开设多门功课：伦理、经学、教育学、习字、作文、算学、中外史学、中外舆地、博物、物理、化学、外国文、图画、体操。

今天，回看这份课程设计，其专业课程与教育课程混编的课程结构和教师养成范式，为全国各地师范学堂的课程设置树立了典范，奠定了中国高等师范教育的办学基础。

1909年，独立设置后的京师优级师范学堂搬迁新址。京师优级师范学堂建立了三级三长制的行政机构，以及公共科、分类科和加习科的分科架构。前者逐渐演变为校长以下分别由教务长、训导长、总务长领导各部门的行政组织系统，在中国高等学校延续多年；后者代表了中国大学由部（科）到(院)系发展的学科组织基础。

1923年，北京高师升格为北京师范大学，这是中国历史上的第一所师范大学。

1931年起，北师大成为“包括幼稚园、小学、中学、大学、研究院（所）在内的全国唯一的完全制师范大学”。

1932年，北师大成立教育研究所，教育研究所专门负责教育研究和训练教育专门人才，并编纂各科教材。

…………

率先选派师范留学生、率先创编国语教科书；率先开办教育研究科、授予教育学士学位；率先创办数理刊物、建立心理学实验室、在全国推广教育技术；首批承担全国中小学课标研制、中小学教师“国培计划”；参与制定教育法律法规体系，教师专业标准……“开先河”“辟基础”“垂典范”“塑体系”，北京师范大学的发展之路是中国高等师范教育发展历程的一个缩影，是构建现代高等师范教育制度、中国特色教师教育体系的探索。

20世纪80年代，时任校长王梓坤联合诸位名师首倡“在全国范围内开展尊师重教月的活动”。1985年9月10日，庆祝第一个教师节的北师大学生在学校操场上打出“教师万岁”的标语。

国将兴，必贵师而重傅。

2014年9月9日，习近平总书记在考察北京师范大学时指出，国家繁荣、民族振兴、教育发展，需要我们大力培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，需要涌现一大批好老师。全国广大教师要做有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的好老师，为发展具有中国特色、世界水平的现代教育，培养社会主义事业建设者和接班人作出更大贡献。

2015年9月9日，习近平总书记给“国培计划（2014）”北京师范大学贵州研修班参训教师回信，勉励他们“牢记使命、不忘初衷，扎根西部、服务学生，努力做教育改革的奋进者、教育扶贫的先行者、学生成长的引导者，为贫困地区教育事业发展、为祖国下一代健康成长继续作出自己的贡献”。

2017年，北师大公布《一流大学建设高校建设方案》，提出坚定教育自信，铸就以教育学科群为核心的教师教育珠穆朗玛峰。学校第十三次党代会确立了建设“综合性、研究型、教师教育领先的中国特色世界一流大学”的办学定位和“三步走”战略构想。

2019年，教育部批复同意北京师范大学珠海校区建设，着眼我国现代化建设与发展的“未来时”，引领中国教育改革方向，创建人才培养新特区。

从“往者文化世所崇，将来事业更无穷，开来继往师道贯其中”到“学为人师，教化从容；行为世范，砥砺无穷”，一首首校歌版本不同，歌词、曲谱不断变化，师大志向一以贯之，为探索中国特色的师范教育作出独特贡献。这一责任，在中华民族危难之际，表现为“育人兴邦”的使命意识；新中国成立初期，表现为“改革在前”的先行精神；改革开放时期，表现为“开拓创新”的转型决心；在全面深化改革的新时期，表现为加快“双一流”建设的标杆担当。

“教师教育是百年师大的特色优势和立校之本。为党和国家培养一批又一批‘四有’好老师，为解决中国教育问题提供有效对策方案，就是北师大建成中国特色世界一流大学的真正检验标准。”北京师范大学党委书记程建平表示，这是师范院校把自身发展与国家、民族命运紧密联系的责任担当。

“师道，师道，谁与立？责无旁贷在藐躬”

作为全国第一所师范大学，北京师范大学应该秉持什么样的精神，坚持什么样的志气？

“学为人师，行为世范”的校训给出了答案。启功先生曾释义：学，是指每位师、生应具有的学问、知识以至技能。仅仅具有还不够，需要达到什么程度？校训讲得明白，是要能够成为后学的师表。行，是指每位师、生应具有的品行，这包括思想、行动、待人、对己，方方面面，时时刻刻，都光明正大，能够成为世界上、社会中的模范。

在北师大时空的坐标系内，有师者“盛德励耘，上善乐育”的独特气质，更有后学绵延的传承。

何以为师？

以学术。国语运动的先驱、北师大教授黎锦熙说：“大学者，具有创造力之学府也，学术实乃师大之生命线；倘若学术不兴，则师大终将不能成其为‘大’。”“攘夷武仗三千虎，建国文凭十八龙”，是他学术报国志向的明确表达。

何以为师？

以热爱。北师大教授童庆炳说：“始而怕上课，继而喜上课，终而觉得上课是人生的节日，天天上课，天天过节，哪里还有一种职业比这更幸福的呢？”

手握粉笔，站在三尺讲台，或走着讲课，决不坐着，随意地做着手势，允许学生举手插话，提出疑问，或反对。而美妙恰在其中：老师和学生平等地来讨论一个问题，双方都受到启发，都觉得有一种理在其中。

何以为师？

以信念。北师大教授林崇德曾写下这样的诗行：我的岗位，将坚守在三尺讲台旁，我的足迹，却遍布祖国的四面八方；我的两鬓，会有一天斑白，我的青春，却千百倍千百倍地延长。

老校长李蒸说，北师大对国家的贡献不是烜赫的，而是潜在的、永久的，为国家树人大计培植优良种子。

所学足为后辈之师，所行应为世人之范。推白话文和国语运动、建中国民俗学派、著《中国通史》、研国家《通用规范汉字表》，编《中华建设新图》、创中国新生代古地理研究、建光反应量子化学理论、创新教育理论与实践……百廿京师，始终是中华优秀文化传承创新和国家科技进步的重要力量。全国“最美教师”“最美教师团队”“最美高校辅导员”，全国高校黄大年式教师团队，北师大“四有”好老师终身成就奖和金质奖章荣誉称号获得者、教学名师……一批批优秀教师，汇聚起磅礴的北师大力量，将学校教书育人整体事业推向新的境界。

“无负今日”

1954年，王宁被保送到北京师范大学中文系。还没上课，就已经从报纸上、书本上知道了黄药眠、穆木天、彭慧、钟敬文、黎锦熙等老师的名字。那一年，她代表新生致辞。现在，她已是北京师范大学资深教授。

时光流转，顾明远、黄会林、林崇德……曾经在这里就读的学生如今成为师大人心目中的先生。

先生们念念不忘的是他们的老师们：老师的教学作为我的积淀，成为我人生历史的一部分，成为我学术生命的一部分。这就是薪火相传。

百廿京师，始终坚持教育兴邦的不渝初心，为国家培养了一大批优秀老师和各类人才，成为推动民族复兴、国家富强的重要力量。

符定一，辛亥革命后回湘弘文励教，办校兴学，成为毛泽东的导师；国语运动先驱黎锦熙，普及白话，注音汉字，推动民众文化扫盲；教育系毕业生张岱年，立足中哲，融会东西；他们树立起启民救国的典范，影响了社会进步的方向，为民族精神的绵延发展注入了人文光芒。

缪伯英用行动回答：毛遂自荐，拜师李大钊，从此走上了无产阶级革命道路；“始终微笑的和蔼”的女师大学生刘和珍，成为“为中国而死的中国的青年”；她们追求真理，为了民族解放和国家富强不懈奋斗。

怎么有理由不回来呢？可以有更好的选择，但黄文秀选择了驻村，到最贫困的地方去；在学生最需要的地方坚守教育初心，当学生引路人，古丽加汗成了遥远边疆学生们最喜爱的老师……新一代青年人以青春和赤诚传递梦想。

如何着眼教育事业的长远发展，培养十至二十年后发挥价值引领作用的卓越教师和行业领军人才？北师大一直在实践中探寻答案。

9月3日，又一个迎新日。新生们和木铎、校训碑来一个最初的留念。

未来的他们又会是什么样子？

“学为人师，行为世范”是校训；“入学初识门庭，毕业非同学成；涉世或始今日，立身却在生平”是毕业训，都是指引。

在木铎金声的陪伴下，这里的每一位好老师，每一堂充实的课堂，都能将理想信念、道德情操、扎实学识、仁爱之心的精髓，注入每一个北师大人心中，为学生们留下北师大印记。

1925年，时任北师大校董的梁启超先生以“无负今日”寄予北师大毕业生，他在《北京师范大学毕业同学录》上的题词写道，“诗云：‘风雨如晦，鸡鸣不已’。推斯志也，何艰阻之不可胜，而物务之不可成哉！诸君制同学录，而乞言于余，余谨以‘无负今日’四字为赠”。

知之行之。未来，即从今日起步。

（记者 靳晓燕）

(责编：何淼、熊旭)