人民网记者 何淼

“希望你们继续秉持‘学为人师、行为世范’的校训，珍惜时光，刻苦学习，砥砺品格，增长传道授业解惑本领，毕业后到祖国和人民最需要的地方去，努力成为党和人民满意的‘四有’好老师，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。”

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平9月7日给北京师范大学“优师计划”师范生回信，对他们寄予殷切期望，并在北师大建校120周年和第三十八个教师节来临之际，向该校师生员工、广大校友表示祝贺和问候，向全国广大教师致以节日的祝福。

习近平总书记的回信在北师大师生中引发热烈反响，广大师生纷纷表示，要牢记习近平总书记殷切嘱托，深刻领会回信的重大意义，以实际行动迎接党的二十大胜利召开，让青春之花绽放在祖国和人民最需要的地方。

薪火相传，百廿京师教育兴邦初心不渝

习近平总书记在回信中指出，北京师范大学是我国最早的现代师范教育高等学府，为国家培养了一大批优秀教师。

百廿京师，弘教兴邦。120年来，北京师范大学始终坚守教育图强、育人兴邦的神圣使命，为国家输送了30多万名各级各类优秀人才，特别是培养了20多万名高素质优秀教师。

北京师范大学党委书记程建平表示，作为“四有”好老师的首倡地，北师大肩负着培养追梦人和筑梦人的双重任务。学校要将重要回信精神与“四有”好老师重要讲话精神贯通学习，坚守“为民族复兴办教育、为国家富强育英才”的办学初心，落实立德树人根本任务，教育引导广大青年学子珍惜时光，刻苦学习，砥砺品格，传承校训精神，到祖国和人民最需要的地方去建功立业。

“看到习近平总书记的回信，我备受鼓舞。总书记一直关心着我国教师队伍的建设。”北京师范大学资深教授、“四有”好老师终身成就奖获得者顾明远表示，习近平总书记不仅肯定了学校的成绩，而且再一次强调了培养“四有”好老师的重要性。学校当不断努力，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记关于教育的重要论述，坚持党的领导，坚持教育方针，坚持立德树人，为培养一批又一批的“四有”好老师而努力奋斗！

“师范教育，传给学生的不仅是文化知识、教育教学技巧，还有师德师风。作为一名接受过5年师范教育，曾经在基础教育战线工作过13年，如今又已在师范高校工作了44年的老教师，回信内容让我十分激动和感动，我深深地体会到以习近平同志为核心的党中央对北师大的关爱，对师范教育的关爱，对人民教师的关爱。”北京师范大学资深教授、“四有”好老师终身成就奖获得者林崇德这样说。

扎根基层，让青春之花绽放在祖国和人民最需要的地方

2021年3月6日，习近平总书记在看望参加政协会议的医药卫生界教育界委员时强调，要加强中西部欠发达地区教师定向培养和精准培训，深入实施乡村教师支持计划。

为进一步贯彻落实习近平总书记重要指示精神，教育部自2021年起在部属师范大学和地方师范院校实施“优师专项”计划，每年为832个脱贫县和中西部陆地边境县中小学校培养1万名左右师范生。

“生逢盛世当不负盛世，生逢其时当奋斗其时。”作为北京师范大学首届“优师计划”定向就业师范生，来自贵州黔东南的熊国锦表示，习近平总书记的回信，更加坚定了他的从教信念。“我从大山中来，毕业后也将回到我的家乡，扎根基础教育。我将努力做教育改革的奋进者、教育扶贫的先行者、学生成长的引导者，为中西部地区教育事业发展贡献自己的力量。”

北京师范大学物理学专业“优师计划”定向就业师范生杨皓博坦言，作为一名从大山中走出来的孩子，他也是教育的受益者，他深知教育对一个人、一个家庭、一个地区的重要性。杨皓博表示，今后定不负总书记的殷切嘱托，不负师大的悉心培养，到祖国和人民最需要的地方去建功立业。

“作为首批‘优师计划’学子，我们肩负着光荣使命，我们立志从教的个人梦想，将融入国家教育事业发展的宏伟蓝图。” 北京师范大学英语专业“优师计划”定向就业师范生李若雨表示，将牢记总书记嘱托，珍惜时光、刻苦学习、砥砺品格，努力成长为一名党和人民满意的“四有”好老师，把优质的教育教学方法以及对学生真诚的关爱带到中西部地区。

北京师范大学生物科学专业“优师计划”定向就业师范生 张然的家乡在新疆博尔塔拉蒙古自治州。收到总书记的回信后，她备受鼓舞。张然说：“我将努力成长为一名优秀老师，用自己的学识、阅历、经验点燃学生对未来的向往，为新时代教育事业贡献我的青春力量！我也将号召更多有志于从教、有志于为新疆教育事业作出贡献的同学加入我们，一同谱写祖国教育事业发展的新篇章。”

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