新华社天津9月7日电（记者周润健）中秋节和教师节即将来临，巧合的是，两节同时出现在9月10日这一天。天文科普专家表示，这两个节日出现在同一天，这种“巧合”本世纪仅有三次，实属罕见。

中秋节与教师节上演“喜相逢”，中国天文学会会员、天津市天文学会理事赵之珩解释说，依据太阳变化规律制定的历法称之为阳历，而根据月亮变化规律制定的历法称之为阴历，结合此二者所制定的历法即为阴阳历。我国传统的农历就属于阴阳历。中秋节是在每年的农历八月十五这天，是属于农历的节日。

我国农历历法规定，大月30天，小月29天，积12个朔望月为354天或355天；在公历中，地球绕太阳公转一周为一回归年，平年365天，闰年366天。两者相差11天左右。

为了补齐与回归年相差的天数，不致造成月份和季节的严重脱节，调节的方法是在有的年份安排13个月，有两个一样的月份，称为“置闰”，而置闰的规则依据二十四节气来定。

“由于我国历法中有置闰这样的巧妙安排，每年中秋节对应的公历日期，要么比上一年或下一年提前11天左右，要么比上一年或下一年推后19天左右。这也导致中秋节所对应的公历日期，最早和最晚能相差一个月。”赵之珩说。

1901年至2100年这200年的统计结果也印证了这一点，中秋节对应的公历日期最早落在9月7日（如2052年），最晚落在10月8日（如1919年和1938年）。因此，每年公历9月7日至10月8日中的任何一天为中秋节均属正常。

教师节是在1985年才开始设立的，日期固定在每年公历的9月10日。2022年9月10日是我国第38个教师节。天文年历显示，本世纪100年中，中秋节和教师节在同一天的年份仅有三次，分别是2022年、2041年和2079年。

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