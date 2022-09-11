原标题：匠心守望初心 师道传承大道

从金工实习场唯一的专职人员，到带起一支包括7名全国技术能手和14名天津市技术能手的教学团队，2022最美教师、天津职业大学机械工程实训中心主任李建国以匠心守望初心，用师道传承大道，为职业教育与时代的发展写下为师者的华章。

1987年初中毕业后，李建国进入邢台市劳动技工学校学习。1990年，他考入天津职业技术师范学院。因为取得了毕业证和职业技能证书“双证书”，李建国毕业后被天津职业大学聘去筹建金工实习场。

“在当时，我们这边的学生实习，要么去河北工业大学，要么去天津大学。学校早就想建金工实习场，厂房都盖好了，但没人也没钱，只好把厂房租出去给人家做糕点。”李建国回忆，他到校后，学校通过项目投入20万元，买了6台沈阳机床厂生产的普通车床。“最主要的设备有了，但是跟它配套的设施基本上都没有，咱就自己做。”

废旧课桌，木板卸下来打孔做闸板，淘汰的书架角铁，拿来做支撑……李建国上学学的是车工，筹办金工实习场的时候，他把各个工种都干了个遍，对实际操作中可能出现的情况也有了更多认识。

“做工具箱需要用电焊，戴上面罩不开焊枪，什么都看不见，拿下面罩一焊，眼镜哗哗地爆出点点碴子。”李建国说，“1000多度的高温实际上把镜片那一点就给熔化了，熔化以后就粘上去了，当时废了两副眼镜。”

艰苦创业的历程让李建国意识到，书本所学与实际操作相去很远，技能经验并不能完全通过文字传达，必须经由亲手操作习得。而在教学中，纯消耗实习是常态，学生加工过的零件往往就废置一边，没有了再利用价值，也推高了金工实习成本。对此，李建国下决心，要完全按照真实的生产要求组织实习。

2004年开始，为了更好实行产教融合，天津职业大学将纯教学的金工实习场与科研产业处纯生产的校办工厂合二为一，对内为实训中心，对外称汇通公司。金工实习生产出的产品直接供应工厂。“当时很多同行断言做不下来，因为同样的产教融合模式，很多学校尝试一到两年就放弃了。我想，先要从教师队伍抓起，老师对产品、对加工工艺得非常熟练，吃得非常透，他才能带着学生去实际生产。”李建国说，“不管是留校的，还是招来的，头两年不干教学，只生产，像企业的一线工人一样，天天就在机床上练技能。出了那么多技能人才，都是通过生产实际产品干出来的，真的不能糊弄，因为到最后人家企业要把你生产的零件装到产品上。”

实训中心的老师们学历起点并不高，但在李建国的带动下，凭着踏实肯干的精神，一批批大国工匠从这里走出。多人荣获国家和天津市的多项荣誉，先后22人荣获天津市五一劳动奖章、25人荣获天津市新长征突击手称号。为了激励老师们，校方约定，所有中心教师进厂时与企业签约，拿到全国技术能手后，转入学校的编制。2016年，汇通公司成为国家级高新技术企业。实训中心已经发展成集产、学、研于一体，主要承担研究院所、军工企业新产品的研发、试制和精密零件加工等工作，年产值达千万元。

通过积极开展教育教学改革创新，李建国带领团队总结教学经验，形成教学成果，共发表论文31篇，主编实训教材12本；发挥技能人才团队优势，积极服务企业，开展技术攻关，解决企业生产技术难题，形成创新成果，申请专利52项，已获授权38项。

去年7月1日，国家技能大师李建国和他的2010届学生、同为全国模范教师的成都市技能大师郭金鹏共同登上了庆祝中国共产党成立100周年活动的观礼台。一谈到学生，李建国就很自豪，“教育部的全国先进模范代表一共是64人，里面有我们师徒二人。我对郭金鹏说，青出于蓝而胜于蓝，看到学生成为技术能手和金牌教练，为国家建功立业，这才是最令我们老师欣慰的。”（记者 刘博超）

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