原标题：父亲因公殉职 儿子承父遗志考入父亲母校

张云飞向父亲雕像献花 陈华文 摄

“爸爸，我来到您生前的母校深造，您放心吧，我一定会认真学习，成为像您一样的人……”9月2日，在中国地质大学(武汉)校园内，该校硕士研究生新生张云飞面向父亲张国旗的雕像，深深地三鞠躬。

张国旗是中国地质大学(武汉)水文系(现在的环境学院)水文地质专业1989届校友。大学毕业后，他回到家乡山西陵川县，成为水务工程技术人员，竭力帮助当地乡亲解决吃水难题。2001年5月，张国旗在进行井下探测作业时，突遇井壁坍塌。为保护他人，不幸以身殉职，年仅33岁。

张国旗殉职后，山西电影制片厂以他找水的感人故事为原型，摄制了电影《红山雨》。作为母校的中国地质大学(武汉)，追授张国旗为“优秀毕业生”，并于2007年在南望山校区为张国旗竖起一座雕像。

张云飞与父亲雕像合影 陈华文 摄

张国旗殉职那一年，张云飞才10岁。2010年高考，张云飞原本报考中国地质大学(武汉)，可惜发挥失常。2014年大学毕业后，张云飞参加工作。

去年清明节，张云飞和妻女应邀来到中国地质大学(武汉)张国旗雕像前祭扫，第一次面对面看着父亲的雕像，张云飞落泪了。他突然意识到，不该满足现有的小日子，应该做点什么。经过一番深思，他决定边工作边备考，力争考上父亲的母校。

工作多年，重新捧起书本复习，需要超常的毅力。他曾打起退堂鼓，但是母亲和妻子的鼓励、支持，让他坚持了下来。今年研究生入学考试中，他“过关斩将”，成功被中国地质大学(武汉)环境学院水文地质专业录取。(陈华文)

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