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2022年“全国教书育人楷模”公布

2022年09月06日10:34 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月6日电（记者何淼）教育部今天上午召开新闻发布会，介绍党的十八大以来教师队伍建设改革发展成效。中共中央宣传部宣传教育局副局长曾建立在会上介绍2022年“全国教书育人楷模”有关情况，12人最终当选。

曾建立表示，经中央领导同志批准，今年5月，中宣部、教育部对全国教书育人楷模学习宣传活动作出部署。各省区市和新疆生产建设兵团积极行动，按照人选要求，共推荐了64位候选人。

中宣部、教育部邀请教育专家、一线教师、中央主要新闻单位等代表，组成全国教书育人楷模推选委员会，严格审核推荐人选。8月2日至8月16日，在人民日报、光明日报、学习强国、人民网及教育部官方微信等媒体，公布了候选人简要事迹，请社会各界进行评议和监督。

推选委员会随后组织召开推选会议，结合公示反馈情况，经过民主投票，大会评选出12位全国教书育人楷模。他们是：

中国农业大学教授 康绍忠

山西机电职业技术学院教授 李粉霞

吉林大学教授 孙正聿

哈尔滨工程大学教授 杨士莪

上海市浦东新区特殊教育学校校长、教师 周美琴

江苏省南京市浦口区行知教育集团总校长、教师 杨瑞清

安徽省六安市霍邱县第一中学校长、教师 杨明生

湖北省武汉市旅游学校教师 马丹

湖南省长沙市芙蓉区育英学校教师 郭晓芳

四川护理职业学院院长、教授 张先庚

甘肃省张掖市肃南县明花学校教师 安文军

新疆生产建设兵团第二师铁门关市第一幼儿园副园长、教师 孙怡

(责编：郝孟佳、熊旭)

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