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成都市中小学校将于9月5日起全面开展线上教学

2022年09月04日08:11 | 来源：中国新闻网
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原标题：成都市中小学校将于9月5日起全面开展线上教学

成都市中小学校将于9月5日起全面开展线上教学

　　成都春熙路。　张浪　摄

　　成都市教育局3日发布通知称，根据当前疫情形势，经研究决定，成都中小学校、幼儿园秋季学期暂缓返校，校外培训机构暂停线下培训活动。从2022年9月5日起，成都中小学校全面开展线上教学。返校时间将根据疫情防控形势另行通知。

　　成都市教育局要求，各区(市)县教育行政部门、中小学要根据国家课程设置方案和《成都市教育局关于进一步做好疫情状态下线上教育教学工作的通知》要求，按照“一区一策”“一校一案”原则，启动线上教学预案。幼儿园可结合实际向家长提供线上育儿指导。

　　成都天府大道。　张浪 摄

　　在学生身心健康方面，成都市教育局要求，学校要密切家校联系，共同加强学生教育引导，做好心理疏导，安排好居家防疫和学习生活。对因特殊原因无法参与线上学习的学生，要坚持“一人一案”，精准施策，确保教育教学全覆盖，要落实好疫情防控一线人员子女、农村留守儿童及困难家庭子女等关心关爱和学习帮扶工作。

　　记者联系多家成都中小学相关负责人，均表示已做好线上教学预案。“我们今晚就会发调查问卷，了解有没有学生无法参加线上学习、网络环境、学习终端、陪护人员等情况，并根据摸底情况，采取其他方法对这些学生进行教学，确保不漏一人。”成都七中初中附属小学主持全面工作的副校长唐俊峰介绍，8月29日起该校老师就已经全面进行线上集体备课和说课，并准备教学资源包。9月5日开始，上下午该校老师除了进行线上推送学习资源和晚上线上学习指导，还会在每日上下午指导学生进行各40分钟的体育锻炼，让学生学习锻炼两不误。(记者 贺劭清)

(责编：郝孟佳、李依环)

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