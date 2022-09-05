黄钰轩

攀枝花城市书房“笮悦慧”。

攀枝花市文化和旅游局供图

“那么厚的书，你背回攀枝花，还要背回成都去还，多累啊……” 今年暑假放假前，四川成都理工大学大三学生陈嘉一，从四川省图书馆借了一本精装合订本的《约翰·克利斯朵夫》，要带回攀枝花继续看，一路上没少被小伙伴们这样嘲笑打趣。 然而，陈嘉一的几句话却令他们颇为意外：“你们太落伍啦，我这书看完后，在我们小区门口的含章书院就能还，根本不用再带回成都。”

建于攀枝花中心城区繁华地带的含章书院，是一家全年365天免费开放、与公共图书馆形成良好互补的民营公益书院。对于攀枝花市来说，图书的“通借通还”不仅实现了跨市，而且实现了公共图书馆与民办图书机构间的自由流转。

“含章书院从建设到管理，再到运营，全部由民间投资，是社会力量参与公共文化服务的典型代表，也是攀枝花近年来提升、创新公共文化服务的一个缩影。”攀枝花市文化和旅游局有关工作人员介绍。

攀枝花是一座移民城市。文化为攀枝花跨越式发展注入了源源不断的活力和动力，人民群众对文化的需求也在不断增长。近年来，为了让市民更好地享受包括阅读在内的优质公共文化服务，该市大力推进文化设施基础建设，消除不同所有制间的壁垒，强化文化产品供给。

在攀枝花市仁和区，“这里仁和 知时节”读书会成为深受民众喜爱的品牌读书会。读书会以传承二十四节气传统文化为切入点，结合春节、元宵节、清明节、端午节等传统节日，推行亲子阅读、好书推荐、专题讲座等读书活动，促进了全民阅读的开展。在盐边县，全县通过实施“文化+”，打造了一批新型文化旅游空间，其中包括18个农家书屋流动延伸阅读点及城市书房“笮悦慧”。

按照地企双方共建共享模式，攀枝花还先后建设了苴却砚博物馆、“三线阳光”企业文化基地等公共文化场馆；引导企业及相关个人，以提供场地的方式，成立了农民工文化驿站、唐家书院、大众书局等。

“作为一座典型的资源型城市，攀枝花在建设之初秉承的是‘先生产，后生活’的理念，包括公共文化在内的各项公共服务均让位于生产需要。这些年来，我们努力实现公共文化服务的提质增效，为资源型城市提升公共文化服务水平提供了借鉴和参考。”攀枝花市文化和旅游局相关负责人说。他表示，接下来将及时了解民众的文化需求推动文旅融合发展，不断丰富群众文化供给，为这座城市增添更多文化内蕴和文化气息。

(责编：郝孟佳、何淼)