原标题：第25届推普周：全国普通话普及率超过80%

人民网怒江9月8日电 （蔡树菁）9月8日，以“推广普通话，喜迎二十大”为主题的第25届全国推广普通话宣传周（简称推普周）在云南省怒江傈僳族自治州泸水市开幕。据推普周领导小组介绍，截至目前，我国普通话普及率达到80.72%，识字人口使用规范汉字比例超过95%，文盲率下降至2.67%。

第25届全国推广普通话宣传周开幕式现场。 人民网 蔡树菁摄

教育部党组成员、副部长，国家语委主任，推普周领导小组副组长田学军在开幕式上对推广普及国家通用语言文字提出工作要求，指出要坚决扛起宪法赋予的法定责任，以人民为中心、以新发展理念为指导推广普及国家通用语言文字，持续深化体制机制改革，推动语言文字事业高质量发展取得新进展。

本届推普周期间，推普周领导小组各成员单位和全国各地各行业系统、国家语言文字推广基地等将开展推普“智能+”展示、典型案例宣传展示、普通话测试员专业化队伍推普志愿服务、系列新媒体“云上活动”等。

怒族代表郁伍林分享自己的故事。 人民网 蔡树菁摄

经国务院批准，自1998年起，每年9月第三周为全国推广普通话宣传周。25年来，推普周在宣传引导社会语言文字规范使用、提高人民群众语言文化素养和提升国家文化软实力等方面发挥了积极作用，成为国家语言文字工作高质量发展的重要平台。

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