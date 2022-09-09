本报评论员

原标题：让院士称号进一步回归荣誉性、学术性

院士制度改革又迈出关键一步。9月6日，中央全面深化改革委员会第二十七次会议审议通过《关于深化院士制度改革的若干意见》（以下简称《意见》）。习近平总书记在主持会议时强调，要以完善制度、解决突出问题为重点，提高院士遴选质量，更好发挥院士作用，让院士称号进一步回归荣誉性、学术性。

院士是我国科学技术方面和工程科技领域的最高荣誉称号，两院院士是我国科研队伍的领军力量，在科技攻关、战略咨询和弘扬优良学风中引领示范，作出突出贡献，是推进高水平科技自立自强的重要力量，是国家的财富、人民的骄傲、民族的光荣。

院士制度是党和国家尊重知识、尊重人才的重要体现，其初衷是要凝聚科技界的精英为国家经济社会发展出主意、攻难关，激励广大科技工作者为国家富强、民族振兴贡献智慧才干。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央着力推动完善院士遴选评审机制、优化学科布局、实行退休退出制度、加强学风作风建设，院士制度不断完善。

中国科学院完善院士增选机制，严格院士标准，把好院士队伍“入口关”；强化政策引导，进一步优化院士队伍结构；严肃增选纪律，努力营造风清气正的增选环境。中国工程院严肃院士增选纪律的“八不准”已经在广大院士、候选人和机关干部中深入人心，成为端正增选风气的制度保障。

但一些长期存在的突出问题尚未得到根本解决，如学科、区域结构不均衡，院士增选政策还有待进一步优化，院士管理机制有待进一步健全等。院士称号依然承载较多非学术性因素影响，极个别院士的不端行为，损害了院士群体的声誉和形象，造成了恶劣影响，不利于营造良好的科研创新生态。

党的十九届五中全会提出深化院士制度改革，让院士称号进一步回归荣誉性、学术性。在院士评选中要打破论资排辈，杜绝非学术性因素的影响，加强社会监督，维护院士称号的纯洁性。此次中央深改委会议强调，要从院士选拔、引导规范、监督管理等方面进一步深化院士制度改革。方向早已明确，改革攻坚的号角吹响，各方须增强深化院士制度改革的紧迫感和迫在眉睫的危机感，敢于啃硬骨头、敢于涉险滩、敢于过深水区，以更大魄力、更多智慧从细处着手，动真格、出真招、见实效。

我们期待，院士制度改革能够切实成为科技体制改革的助推剂，让科技报国的精神薪火相传，让学术荣誉的丰碑屹立不倒，期待院士群体为建成世界科技强国、实现中华民族伟大复兴作出更大贡献。

(责编：郝孟佳、李依环)