钟秉林

原标题：瞄准科技前沿和国家重大需求 积极稳妥发展交叉学科

2022年6月，国务院学位委员会第37次会议审议通过了《研究生教育学科专业目录（2022年）》和《急需学科专业引导发展清单（2022年）》（以下分别简称“新版目录”和“急需清单”），以及相应的管理办法，标志着历时一年有余的新一轮学科专业目录修订工作终于落下帷幕。

新版目录和急需清单是高等学校研究生招生录取和培养、学位授予和就业指导的重要依据，是高等学校构建学科专业体系、调整内部学术治理结构的重要指南。本轮学科专业目录修订工作的一大亮点是完善了交叉学科门类，并增设了相关一级学科。

随着科学技术和产业革命融合的不断加速，单一学科的知识、方法等已不足以破解重大科学难题。“学科交叉”是学术思想交融、系统辩证思维和研究范式变革的体现，已经成为科学发展的重要时代特征，多学科交叉与多技术融合成为常态，交叉学科研究日益成为解决人类发展重大难题不可或缺的研究范式。学科交叉点往往就是新学科的生长点，有可能产生重大的科学突破，因而有利于解决人类面临的重大复杂科学问题、社会问题和全球性问题，并不断催生新学科前沿、新科技领域和新产业形态。

新版目录和急需清单及其管理办法的正式颁布，给高等学校的学科建设、人才培养和内部学术治理体系构建带来了新的机遇和挑战，高等学校要不断深化教育综合改革，扎实推进学校的内涵建设和高质量发展。

一是调整学科专业结构，完善学科建设规划。学科是系统性的知识体系，从本质上而言，学科建设是知识传承、保护和创造的过程，是知识体系构建、维护和更新的过程。高水平的学科建设和科学研究及技术研发是学校核心竞争力的重要体现，是学校办学实力及学术声誉的重要载体。要结合学校发展战略和人才培养目标定位，厘清“学科交叉”与“交叉学科”之间的逻辑关系。进一步凝练学科和科研方向，优化学科专业结构，汇聚学科队伍，搭建学科平台和基地，创新学科建设和科研成果转化机制，并将学科专业建设的思路和举措固化到学科建设规划之中，不断提高知识贡献度和社会服务能力。

二是加强学科专业一体化建设。专业是高校人才培养的平台，本质上是包括实践性课程在内的广义的课程组合。研究生课程体系和知识结构的构建、自主学习能力和实践动手能力的培养、创新创业精神和综合素质的养成，都需要以知识作为基础，以知识体系作为支撑。因此，一方面，高校要结合人才培养工作完善学科发展规划和专业改革建设规划，通过学科建设和科学研究提高教师队伍的整体素质和教师的教学和科研能力水平；重视将学科和科研资源有效地转化为优质教学资源，即将研究成果转化为课程与教材的新内容、开出新的教学实验、提供研究生论文选题、支撑一流专业和特色专业建设等，为提高人才培养质量奠定基础。另一方面，专业建设和人才培养为学科建设提供优质的人力资源支撑和学科专业分化与融合的可能性，是学科建设的重要方面。研究生结合学位论文研究参与科学研究和技术研发项目，既是培养创新人才的重要途径，也为学校的学科发展和科学研究提供了生力军。

三是优化内部学术治理结构，提高教育治理能力。院系所（学部）是高等学校学科建设和人才培养的组织支撑，要认真研究新版目录和急需清单颁布后对高等学校内部学术治理结构带来的挑战，调整和优化院系（学部）及研究院所设置，提高学术治理和教学管理效能。尤其是对于新设置的交叉学科专业，要探索不同学科之间资源整合与协同培养的有效机制，搭建交叉学科专业建设和人才培养平台，提高交叉学科建设水平和人才培养质量与效率。

四是深化研究生培养模式改革，提高研究生培养质量。高层次创新人才培养是高校的基本功能和重要使命，要抓住新版目录和急需清单颁布的机遇，进一步明晰研究生培养目标与规格，构建交叉学科人才培养的课程体系，优化教学内容，加强能力素质培养；完善学位论文开题与中期考核、学位论文研究与撰写、学位论文审核与答辩等环节的建设，保证研究生培养与学位授予质量。

（作者：钟秉林，系北京师范大学教育学部教授）

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