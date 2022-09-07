人民网北京9月7日电 （记者何淼）为庆祝第38个教师节，以实际行动迎接党的二十大胜利召开，广泛宣传新时代人民教师“四有”好老师形象，在全社会进一步营造崇德向善、尊师重教的浓厚氛围，今年7至8月，教育部教师工作司联合中国教师发展基金会、中国教育发展基金会、中国教育电视台，面向全社会开展了2022年教师风采短视频征集活动，广大师生、家长和社会各界人士积极参与，踊跃投稿，共征集到近5000部作品。经技术筛选、专家审议，最终遴选出40部优胜作品、110部入围作品。在教师节即将来临之际，人民网对部分优胜作品进行展播。

据了解，这些作品均来自基层一线，涵盖了各级各类教育领域，内容真实、主题鲜明、格调高雅、积极向上、创意新颖、感染力强，展现了广大教师崇德修身、潜心教书育人的光辉形象，反映了新时代人民教师争做“四有”好老师的精神风貌。

【影片简介】影片记录了复旦大学一位植物学教授深入西藏高海拔地区采集种子的故事。影片运用现代的叙事手法与镜头表现形式，展现了一位原藏教师的故事。西藏、云南的美景尽收眼底，选题积极且充满正能量，使观众得到一次从心灵到感官的洗礼。

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