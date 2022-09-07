9月6日，教育部召开新闻发布会介绍党的十八大以来教师队伍建设改革发展成效。教育部教师工作司司长任友群介绍，十年来，我们大力推进高素质专业化创新型教师队伍建设，教师工作取得了历史性成就，教师队伍整体面貌发生了格局性变化，优秀人才争相从教、教师人人尽展其才、好教师不断涌现的良好局面基本形成。

再过几天，马上迎来第38个教师节了，这也是党的十八大以来第10个教师节。今年教师节将围绕“迎接党的二十大，培根铸魂育新人”开展系列活动。

新闻发布会上揭晓了2022年“全国教书育人楷模”，他们是中国农业大学教授康绍忠，山西机电职业技术学院教授李粉霞，吉林大学教授孙正聿，哈尔滨工程大学教授杨士莪，上海市浦东新区特殊教育学校校长、教师周美琴，江苏省南京市浦口区行知教育集团总校长、教师杨瑞清，安徽省六安市霍邱县第一中学校长、教师杨明生，湖北省武汉市旅游学校教师马丹，湖南省长沙市芙蓉区育英学校教师郭晓芳，四川护理职业学院院长、教授张先庚，甘肃省张掖市肃南县明花学校教师安文军，新疆生产建设兵团第二师铁门关市第一幼儿园副园长、教师孙怡。

专任教师总数1844.4万人，十年增幅26%

教育部的数据显示，我国专任教师总数从2012年的1462.9万人增长到2021年的1844.4万人，增幅达26%。各级各类教师素质不断提升、结构不断优化，小学教师本科以上学历从32.6%增长到70.3%，职业教育“双师型”教师超过50%，高校硕士研究生导师从22.9万人增长到42.4万人，博士研究生导师从6.9万人增长到13.2万人。

“这支规模宏大的高素质专业化教师队伍，成了支撑世界上最大规模教育体系的‘大国良师’。”任友群说。

发展的背后离不开财政投入。党的十八大以来，发展改革委安排中央预算内投资2200亿元，支持发行地方政府专项债券3400亿元，带动各种资源，支持各级各类学校教学科研和生活设施建设，学校办学条件明显改善，育人环境有效提升。国家发展和改革委员会社会发展司副司长蔡长华表示：“通过优化资源配置，支持薄弱领域和关键环节，加大乡村教师周转宿舍和住房建设，让他们留得住、教得好。”

在教师管理综合改革方面，截至2022年6月底，全国省市县三级中小学教职工编制已如期达到或高于国家基本标准。2001年分别设立城市、县镇和农村中小学教职工编制标准，2014年实现城乡编制标准统一。

2019年，针对中小学在校生、教职工编制和实有人员变化情况，以及城乡之间、地区之间、学校学段之间人员编制配备不平衡、编制调整不及时、人员流动不顺畅等问题，中央编办会同教育部、财政部、人力资源和社会保障部等部门出台创新编制管理举措。中央编办四局副局长张文斌认为：“这一举措，有效促进了教育资源的城乡均衡配置，为办好人民满意的教育奠定了坚实的基础。”

教师教育体系加强，更关注素质能力提升

师范教育是“群学之基”，师范院校是培养教师的主阵地。十年来，建立了以215所师范院校为主体、510所非师范院校共同参与的中国特色教师教育体系，实现了由“中师、专科、本科”三级教师教育向“专科、本科、研究生”三级教师教育跃升。

中国教育学会原会长钟秉林认为，实施教师教育振兴行动计划、新时代基础教育强师计划，教师教育体系进一步加强。部属公费师范生制度从“免费”走向“公费”，履约期从10年变成6年，体现了师范生培养的优越性，也更易于激发职业认同感。

这十年，教师培训体系更加完备。2021年，国家实施“优师计划”，进一步聚焦欠发达地区加强教师定向培养。改革“国培计划”，实施职业院校教师素质提高计划、中西部高校新入职教师国培示范培训计划等项目，建立“国省市县校”五级联动的新型教师培训体系。

“这几年，各级各类教师的培训力度在加强，教师队伍建设工作正在走向关注素质能力提升的新阶段，符合教育和教师工作规律，符合教育高质量发展要求。”钟秉林说。

“强师”“惠师”举措陆续落地，解决乡村教师住房困难

国家兴衰系于教育，根本在教师。高质量教师队伍建设新文章将如何续写？

任友群表示，将强化价值引领，推进教师思想政治和师德师风建设，使广大教师严守行为底线，追求高位标杆；实施好基础教育强师计划，开展名师名校长培养计划，打造职业教育“双师型”队伍，强化高校人才队伍建设，推进教师数字化学习；推进职称改革，深化教师评价改革，提高教龄津贴标准，完善教师工资待遇长效联动机制；完成教师法修订，完善教师荣誉表彰体系，持续营造尊师重教良好氛围。

在“强师”“惠师”的道路上，一系列政策举措即将实施。

据了解，教育部教师工作司将推动国家级教学成果奖的扩面优化，增加了奖励名额，单列研究生教学成果奖，向一线教师倾斜；实施“新时代中小学名师名校长培养计划”，帮助名师名校长实现专业再发展，带动更大范围内的教师校长共同成长；完善中小学岗位设置管理，适当优化调整高级教师岗位比例，拓宽教师职业发展通道；服务国家战略加强高校教师队伍建设，提升高端紧缺专业教师队伍的储备和支持。

“我们将继续加强教师工资待遇保障，会同住房和城乡建设部继续研究解决乡村教师队伍住房困难问题，完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权房为主体的住房保障体系，让教师们安居乐业。”任友群说。

（记者 陈鹏）

(责编：何淼、郝孟佳)