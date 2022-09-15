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教育部：今年秋季学期新课程新教材全面实施

2022年09月15日10:27 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月15日电 （记者李依环）今天上午，教育部举行新闻发布会，介绍党的十八大以来考试招生制度改革成效。教育部基础教育司副司长李晓勇介绍，到2022年秋季学期，全国各省（区、市）已全面实施新课程新教材，进入高考综合改革的29个省份均实现了新课程、新教材、新高考“三新同步”。

李晓勇指出，随着高考综合改革的深入推进，教育部围绕强化条件保障，深入推进普通高中育人方式改革、促进教考招有效衔接等改革重点任务，持续加大工作力度，积极改善学校办学条件，着力促进普通高中和高校人才培养的衔接。

李晓勇表示，党的十八大以来，教育部加快推进新课程新教材实施。国家颁布了新修订的《普通高中课程方案和语文等各学科课程标准（2017年版 2020年修订）》，进一步优化了课程结构，增强了课程选择性，促进了教考有效衔接。

据悉，2018年以来，教育部面向全国连续举办了18期新课程新教材国家级示范培训班，采取线上线下培训相结合，累计培训校长和教师达47万人次，同时部署各地组织开展了教师全员培训，不断提高校长课程实施领导力和教师教育教学能力。2020年，在全国遴选建立了33个普通高中新课程新教材实施国家级示范区和99所示范校，各示范区校面向全国开展了150多次网络公开教研活动，充分发挥了示范引领作用。

(责编：李依环、孙竞)

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