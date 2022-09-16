原标题：国家留学人才就业服务平台上线仪式暨2022全球留学英才网络招募季开幕式即将启动

新华网北京9月15日电 由教育部留学服务中心建成的“国家留学人才就业服务平台”将于9月17日在线启动，并将开展“2022 全球留学英才网络招募季”活动，活动将为广大用人单位和留学人员搭建一个专业的双向供需对接平台，助力留学人才就业。

本次活动由教育部国际合作与交流司指导，将通过专场直播、媒体引流、线上互动等形式为留学人员与用人单位搭建双向选择平台，对接高层次留学人才资源。

活动开幕式将于9月17日上午与国家留学人才就业服务平台上线仪式同时举行，在线出席的嘉宾涵盖了教育主管部门领导，高校科研院所，地方政府，央企，民企领导以及优秀留学人员代表。

截至2022年9月13日，国家留学人才就业服务平台已注册用人单位630家，发布招聘岗位两万余个；注册留学人员近22000名。北京大学、清华大学、中国科学院、中国社会科学院等高校和科研院所诚聘英才，中国石化、中国电信、北京城建等央企国企招贤纳士，还有华为、小米、网易有道等民营企业和外合资企业求才若渴……

另外，已有近300家用人单位报名参加2022全球留学英才网络招募季，其中高校科研院所占18%，事业单位占10%，国企占36%，民营企业占27%，双创企业占9%，共发布招聘岗位一万余个，87家单位将参加9月17日举办的视频直播。

活动形式：线上直播

首席媒体平台：新浪微博

活动支持平台：新华网客户端、央视频、抖音、B站搜索中国留学服务中心账号；微信公众号、视频号、搜索教育部留学服务中心账号。

活动内容：

1、09:30—11:30：国家留学人才就业服务平台上线仪式暨2022全球留学英才网络招募季开幕式

2、14:00—16:00：用人单位直播宣讲

(责编：郝孟佳、熊旭)