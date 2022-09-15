人民网北京9月15日电 （记者李依环）记者从教育部今天举行的新闻发布会上获悉，截至目前，全国29个省份已启动高考综合改革，增加使用全国统一命题试卷的省份目前已达27个。

考试招生制度是国家基本教育制度，关系国家发展大计，关系百姓切身利益，关系青少年健康成长。教育部高校学生司司长王辉表示，党的十八大以来，高考综合改革取得积极成效。教育部指导各地按照“时间服从质量，进度服从效果”的原则，边试点、边总结、边完善、边推进，积极稳妥推进高考综合改革。

王辉介绍，截至目前，全国29个省份已启动高考综合改革。其中，前三批14个省份（第一批为上海、浙江；第二批为北京、天津、山东、海南；第三批为河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆）的新高考已平稳落地。第四批7省区（吉林、黑龙江、安徽、江西、广西、贵州、甘肃）的新高考将于2024年落地，第五批8省区（山西、内蒙古、河南、四川、云南、陕西、青海、宁夏）的新高考将于2025年落地。

王辉谈到，有关地方委托第三方机构对高考综合改革进行了跟踪评估。各方面普遍对新高考改革措施给予积极评价，特别是学生对自主选课选考等改革举措认同度较高。中学和高校普遍认为这一轮改革在促进学生知识结构文理交融、提高学生的学习兴趣和能力、更有针对性地开展因材施教等方面取得了积极成效。

王辉表示，教育部深化考试内容改革，高考命题的育人功能不断强化。落实立德树人根本任务，构建引导学生德智体美劳全面发展的考试内容体系，进一步强化高考的育人功能与积极导向作用。加强教考衔接，提高命题质量，注重夯实基础，着重考查学生独立思考和运用所学知识分析问题、解决问题等关键能力。增加使用全国统一命题试卷的省份，目前已达到27个。

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