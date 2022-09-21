国务院学位委员会、教育部近日印发《研究生教育学科专业目录（2022年）》，对学科门类、一级学科与专业学位类别进行调整与补充，“中共党史党建学”以一级学科列入，引人瞩目。在前期征求意见的数月内，学界及社会对此表现出高度关注，诸多高校已开始对相关专业设置、招生教育、人才培养等作出必要安排。在迎接党的二十大召开前夕，“中共党史党建学”一级学科的诞生，意义重大。

将“中共党史党建学”设置为一级学科，契合坚持和加强党的全面领导、坚持从严治党、坚持党的自我革命的现实要求。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。历史与现实充分表明，治理好我们这个世界上最大的政党和人口最多的国家，必须坚持党的全面领导，确保党始终总揽全局、协调各方。要坚持和加强党的全面领导，党的建设必须常抓不懈，全面从严治党必须真管真严、敢管敢严、长管长严。只有坚持自我革命并勇于自我革命，我们党才能确保不变质、不变色、不变味。从全面领导、从严治党、自我革命的使命要求出发，立足于我们党“最高政治领导力量”的地位和性质，党的历史研究、党的建设研究应予加强，将“中共党史党建”作为一个重要学科加强建设势在必行。

将“中共党史党建学”设置为一级学科，合乎推进马克思主义理论研究与建设工程、构建中国特色哲学社会科学的内在需要。2016年5月，习近平总书记主持召开哲学社会科学工作座谈会，对中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系建设作出战略部署，指明前进方向和奋斗目标。在马克思主义理论研究与建设工程深化推进、中国特色哲学社会科学繁荣发展的过程中，我们对有关马克思主义理论学科的内容与专业多次作出补充调整，而每一次补充调整，都愈加凸显出党的理论、党的建设的学科地位。这与“当代中国哲学社会科学是以马克思主义进入我国为起点的，是在马克思主义指导下逐步发展起来的”判断相一致。可以说，推进马克思主义理论研究与建设工程，构建中国特色哲学社会科学，正是建设“中共党史党建学”的深厚学理基础。

将“中共党史党建学”设置为一级学科，是开展党史学习教育活动、纪念建党100周年、学习贯彻十九届六中全会决议的必然结果。2021年2月中央印发通知，就党史学习教育作出部署安排，推动党史学习教育如火如荼开展。庆祝建党100周年的系列活动，极大促进了全党全社会对党的历史、党的建设、党的领导地位和执政成就的深刻认识。在持续深入学习的过程中，党的百年奋斗重大成就和历史经验深入人心，党的建设包括党的自我革命得到全面加强，党的领导和党的执政地位进一步完善巩固。在这样一种社会氛围、舆论共识、统一意志、共同期望下，组建以“中国共产党”为研究对象的统一学科，提升以“中国共产党”为研究对象的学科层级，就成为众望所归。

将“中共党史党建学”设置为一级学科，是党史党建理论研究和实践探索长期积累、学界学人不懈努力、社会各界积极支持的合理归位。对党史、党建的理论研究和实践探索，由来已久，成就丰厚。党史研究贯穿于党自身发展的整个过程，不断向深度广度拓展；党建理论研究持续推进、实践探索不断创新，呈现出论见愈加深刻、经验愈加富足、践行愈加显效的鲜明特征。党史、党建领域的学人以其坚持不懈的努力和执着进取的精神，为学科发展、学科建设、学科提升作出了重要贡献。相关学科的支持，社会各界的呼唤，共同促进了党史、党建的学科进步。党的十八大以来，党史、党建的学科归属和学科地位，由《学位授予和人才培养一级学科简介》以“党的建设和中共党史”名称代替原“中共党史(含党的学说与党的建设)”肇始，表意更加科学；而伴随着马克思主义理论学科的扩容补充调整，党史、党建亦愈加受到重视，直至走向一级学科平台。

“中共党史党建学”一级学科的诞生，对党史、党建理论工作者而言，是机遇也是挑战，是契机也是考验。这样一个以“中国共产党”为研究对象的学科，对服务党的全面领导，促进党的科学执政，推进中国特色哲学社会科学发展和马克思主义中国化时代化，都具有无可替代的重要作用。期待“中共党史党建学”能够走出一条崭新的学科创新之路。

（作者：商志晓，系山东省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、山东师范大学教授）

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