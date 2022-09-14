原标题：让年轻人到村里“读研” 科技小院培养知农、惠农、兴农人才

3名“95后”农学研究生进了村，一年后，村里搭起了水肥一体化的新大棚；过去滞销的白萝卜变成了经济价值高的水果萝卜；村集体收入翻了3倍……这样的变化发生在北京市通州区永乐店镇西槐庄村，也发生在全国300余个科技小院进驻的村庄里。

日前，教育部、农业农村部、中国科协印发《关于支持建设一批科技小院的通知》（以下简称《通知》）。经研究生培养单位自愿申请，省级教育部门、农业农村行政部门和科协联合推荐，专家咨询，确定对68个单位的780个科技小院予以支持建设。

把研究生派驻到农业生产一线

2009年，时任中国农业大学资源与环境学院院长、现中国工程院院士张福锁，和同事们在河北曲周县白寨乡的一个农家小院里，创建了第一个科技小院，从这里开始，许许多多的农业专家和农科学子，走出实验室、走出校园，把论文写在乡间地头。

科技小院是一种集人才培养、科技创新、社会服务于一体的研究生培养模式——研究生培养单位把农业专业学位研究生长期派驻到农业生产一线，在完成理论知识学习的基础上，重点研究解决农业农村生产实践中的实际问题，着力培养知农、爱农、兴农的农业高层次应用型人才。

“这种培养模式，实现了教书与育人、田间与课堂、理论与实践、科研与推广、创新与服务的紧密结合，辐射带动全国涉农高校深化研究生培养模式改革，生动诠释了研究生教育培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的重大命题。”教育部研究生司负责人说。

目前，全国已有30余所涉农高校陆续建立了300多个科技小院，覆盖广西、四川、云南、内蒙古等29个省（区、市），涵盖了粮食作物、经济作物、养殖业、林业、食品加工等9类产业中的135个农产品类型。

“10多年的实践中，科技小院逐渐成了一个政府、企业、农民、科技四位一体的平台，不断创新、不断应用。”张福锁介绍。

10多年来，先后有800余名校内外导师和1500多名研究生参与到科技小院的建设和运行中，制定技术规程113套，创新单项技术284项，制作农民培训材料276套，宣传展板600余幅，田间观摩辐射8万余人，累计线下培训农民20余万人。一大批科技小院发展势头良好，为应用型人才培养探索了有益经验。

理论实践相结合实现“做中学”“学中做”

科技小院建设有哪些优势？与传统高校专业型研究生培养模式相比，科技小院拥有哪些值得借鉴的经验？

教育部研究生司负责人介绍，一方面，科技小院解决了高校教师教学、科研任务繁重，难以深入一线的问题。传统高校农业科技服务一般多以教师为主体，如采用科研教学水平较高的专家组作为主要服务力量。而科技小院则是以学生（主要是专业硕士研究生）作为农业科技创新服务的核心力量。学生驻村后发现问题，再由教师指导，通过整合校内外多方科研资源，最终形成可落地的技术解决方案。

另一方面，科技小院将理论与实践紧密结合，创新了农业人才的培养方式。当前，学生实践能力不足、非农领域就业率高成为我国农业类高校发展的痛点。为此，科技小院以学生为主体，将研究生培养从学校转向农村，使学生在“做中学”“学中做”。位于北京市通州区永乐店镇西槐庄村的科技小院的3名主要成员表示，与在象牙塔的学生们相比，他们度过了两年完全不一样的青春时光——驻村生活在改变、重塑着这群年轻人的价值观和人生观。科技小院增强了学生的实践能力，让他们在实践中发现问题、解决问题，将理论基础与技术能力融会贯通，实现涉农高校将科研、服务、就业等相结合的培养目标。

此外，科技小院还可以为其他学科的专业型研究生培养模式做出示范。“越来越多的涉农高校强化实践导向、应用导向的人才培养，鼓励学生将论文写在中国大地上，让实验室里的科研成果在广袤的田野上落地生根，有着借鉴推广科技小院模式的积极性。”教育部研究生司负责人说。

多部门加大对科技小院的支持力度

教育部研究生司负责人介绍，教育部、农业农村部、中国科协将进一步加大对科技小院支持力度，更好地发挥科技小院在人才培养、科技创新、社会服务等方面的示范作用。

首先，扩大支持范围。按照服务需求、改革示范、质量为先、公平公正原则，将支持范围由原先的300多个扩展到780个，实现31个省份和新疆生产建设兵团全覆盖。对地处国家重点帮扶县、聚焦县域特色农产品的科技小院特别予以倾斜支持，涉及34个全国重点帮扶县。

其次，强化协同培养。巩固政府、社会组织、企业、大学、科研机构协同合作的政产学研一体化人才培养模式，加强组织协调和条件建设，推动涉农研究生教育与生产实践紧密结合、与社会需求紧密结合、与农业农村发展紧密结合，引导广大涉农研究生用脚步丈量祖国大地，用眼睛发现中国精神，用耳朵倾听人民呼声，用内心感应时代脉搏，把对祖国血浓于水、与人民同呼吸共命运的情感贯穿学业全过程、融汇在事业追求中，在乡村振兴中建功立业。

再次，加强条件保障。通过增量倾斜和存量调整，优先满足科技小院农业专业学位研究生培养的招生计划需求，在学科建设和研究生教育教学改革方面给予相应支持，将科技小院纳入当地农业技术服务体系和农民培训体系，支持科技小院面向“三农”做好科技服务和科普培训宣传。(记者 马爱平)

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