原标题：北京涉学校聚集性疫情总体趋稳可控 严格进返京管理

北京近期报告两起涉学校相关聚集性疫情。截至目前，北京化工大学昌平校区聚集性疫情累计报告感染者27例，疫情总体趋稳；中央民族大学附属中学聚集性疫情累计报告感染者7例，疫情总体可控。北京要求严格入境和进返京管理，并倡导就地过节。

这是记者从8日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉的。

北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在发布会上表示，9月7日0时至24时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者10例，9月8日0时至15时新增感染者10例，均为隔离观察人员。

刘晓峰指出，截至目前，北京化工大学昌平校区聚集性疫情累计报告感染者27例，疫情总体趋稳。中央民族大学附属中学聚集性疫情累计报告感染者7例，疫情总体可控。

“北京化工大学昌平校区、中央民族大学附属中学接连发生输入疫情，再次警示校园防疫工作不能有丝毫松懈。”北京市政府新闻发言人徐和建在发布会上说。

徐和建指出，北京近期连续发生多起输入疫情，中秋、国庆假期将至，人员流动、聚集风险凸显，首都防控工作面临更大考验。北京要严格入境和进返京管理。倡导就地过节。在京党政机关、国有企事业单位人员带头执行，除重要公务活动需要外原则上不出京，确需出京的严格审批管理。倡导高校学生本地过节。

同时，北京要持续抓好校园疫情防控。学校要严格落实秋季开学返校疫情防控方案，坚持“日调度、零报告”制度，强化返校前远端管理，做好途中防疫指导，严格返校后健康管理，织牢校园防控网。

中秋、国庆假期临近，市民能否如常过节？徐和建指出，北京将丰富民众假期文化生活，北京各类公园、景区、景点和图书馆、博物馆、美术馆等做好假期安排，民众提前预约、错时参观、错峰游览。同时，学校在中秋、国庆期间要安排好学生假期生活，在确保防疫安全的前提下组织开展丰富多彩的文体活动。(记者 杜燕)

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