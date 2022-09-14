人民网北京9月14日电 （记者李依环）记者从教育部获悉，2021年全国教育事业发展统计公报（下称“公报”）今天正式发布。根据公报，全国共有各级各类学校52.93万所，各级各类学历教育在校生2.91亿人，专任教师1844.37万人。

学前教育：全国共有幼儿园29.48万所 毛入园率88.1%

公报显示，全国共有幼儿园29.48万所，比上年增加3117所，增长1.07%。其中，普惠性幼儿园24.47万所，比上年增加1.06万所，增长4.55%，占全国幼儿园的比例83.00%。

学前教育在园幼儿4805.21万人，比上年减少13.06万人，下降0.27%。其中，普惠性幼儿园在园幼儿4218.20万人，比上年增加135.37万人，增长3.32%，占全国在园幼儿的比例87.78%，比上年提高3.05个百分点。学前教育毛入园率88.1%，比上年提高2.9个百分点。学前教育专任教师319.10万人，专任教师中专科以上学历比例87.60%。

义务教育：全国共有义务教育阶段学校20.72万所

全国共有义务教育阶段学校20.72万所。义务教育阶段招生3488.02万人，在校生1.58亿人，专任教师1057.19万人，九年义务教育巩固率95.4%。

在小学阶段教育，全国共有普通小学15.43万所，比上年减少3700所，下降2.34%。另有小学教学点8.36万个，比上年减少6672个。小学阶段招生1782.58万人，比上年减少25.51万人，下降1.41%；在校生1.08亿人，比上年增加54.58万人，增长0.51%；毕业生1718.03万人，比上年增加77.71万人，增长4.74%。小学阶段教育专任教师660.08万人。

初中阶段教育中，全国共有初中5.29万所（含职业初中9所），比上年增加66所，增长0.12%。初中阶段招生1705.44万人，比上年增加73.34万人，增长4.49%；在校生5018.44万人，比上年增加104.35万人，增长2.12%；毕业生1587.15万人，比上年增加51.86万人，增长3.38%。初中阶段教育专任教师397.11万人。

此外。义务教育阶段在校生中进城务工人员随迁子女1372.41万人。其中，在小学就读984.11万人，在初中就读388.30万人。

特殊教育：招收各种形式的特殊教育学生14.91万人

全国共有特殊教育学校2288所，比上年增加44所，增长1.96%。招收各种形式的特殊教育学生14.91万人，比上年增加16人；在校生91.98万人，比上年增加3.90万人，增长4.42%。

其中，在特殊教育学校就读在校生33.04万人，占特殊教育在校生的比例35.92%。特殊教育专任教师6.94万人。

高中阶段教育：高中阶段毛入学率91.4% 全国普通高中1.46万所

根据公报，高中阶段毛入学率91.4%，比上年提高0.2个百分点。全国共有普通高中1.46万所，比上年增加350所，增长2.46%。普通高中招生904.95万人，比上年增加28.51万人，增长3.25%；在校生2605.03万人，比上年增加110.58万人，增长4.43%；毕业生780.23万人，比上年减少6.30万人，下降0.80%。普通高中教育专任教师202.83万人。

中等职业教育中，全国共有中等职业学校7294所，同口径比上年减少179所。中等职业教育招生488.99万人，同口径比上年增加4.38万人，增长0.90%；在校生1311.81万人，同口径比上年增加43.98万人，增长3.47%；毕业生375.37万人，同口径比上年减少8.09万人，下降2.11%。中等职业教育专任教师69.54万人。

高等教育：全国共有高等学校3012所 在学总规模4430万人

全国共有高等学校3012所。其中，普通本科学校1238所（含独立学院164所），比上年减少11所；本科层次职业学校32所，比上年增加11所；高职（专科）学校1486所，比上年增加18所；成人高等学校256所，比上年减少9所。另有培养研究生的科研机构233所。

各种形式的高等教育在学总规模4430万人，比上年增加247万人。高等教育毛入学率57.8%，比上年提高3.4个百分点。普通本科学校校均规模[26]16366人，本科层次职业学校校均规模18403人，高职（专科）学校校均规模9470人。

研究生招生117.65万人，比上年增加7.00万人，增长6.32%；其中，博士生12.58万人，硕士生105.07万人。在学研究生333.24万人，比上年增加19.28万人，增长6.14%；其中，在学博士生50.95万人，在学硕士生282.29万人。毕业研究生77.28万人，其中，毕业博士生7.20万人，毕业硕士生70.07万人。

普通本科招生444.60万人，比上年增加5.33万人，增长1.21%，另有专科起点本科招生71.77万人；在校生1893.10万人，比上年增加74.70万人，增长4.11%；毕业生428.10万人，比上年增加7.59万人，增长1.80%。

职业本科招生4.14万人，比上年增加2946人，增长7.66%，另有专科起点本科招生1.51万人。在校生12.93万人，比上年增加5.59万人，增长76.18%。

高职（专科）招生552.58万人（含五年制高职转入专科招生45.20万人），同口径比上年减少18.03万人，下降3.16%；在校生1590.10万人，比上年增加130.55万人，增长8.94%；毕业生398.41万人，比上年增加21.72万人，增长5.77%。

成人本专科招生378.53万人，比上年增加14.77万人，增长4.06%；在校生832.65万人，比上年增加55.36万人，增长7.12%；毕业生277.95万人，比上年增加30.99万人，增长12.55%。

网络本专科招生283.92万人，比上年增加6.01万人，增长2.16%；在校生873.90万人，比上年增加27.45万人，增长3.24%；毕业生259.06万人，比上年减少13.19万人，下降4.84%。

全国高等教育自学考试学历教育报考625.78万人次，取得毕业证书48.94万人。

高等教育专任教师188.52万人，其中，普通本科学校126.97万人；本科层次职业学校2.56万人；高职（专科）学校57.02万人；成人高等学校1.97万人。

民办教育：各级各类民办学校18.57万所 在校生5628.76万人

全国共有各级各类民办学校18.57万所，比上年减少989所，占全国各级各类学校总数的比例35.08%。在校生5628.76万人，比上年增加64.31万人，占全国各级各类在校生总数的比例19.34%。其中：

民办幼儿园16.67万所，比上年减少1254所，占全国幼儿园总数的比例56.54%；在园幼儿2312.03万人，比上年减少66.52万人，占全国学前教育在园幼儿的比例48.11%。

民办义务教育阶段学校1.22万所，比上年减少67所，占全国义务教育阶段学校总数的比例5.87%；在校生1674.10万人，比上年减少10.89万人，占全国义务教育阶段在校生的比例10.60%。

民办普通高中4008所，比上年增加314所，占全国普通高中总数的比例27.48%；在校生450.34万人，比上年增加49.05万人，占全国普通高中在校生的比例17.29%。

民办中等职业学校1978所，比上年增加25所，占全国中等职业学校总数的比例27.12%；在校生267.63万人，比上年增加18.23万人，占全国中等职业教育在校生的比例20.40%。

民办高校764所，比上年减少9所，占全国高校总数的比例25.37%。其中，普通本科学校390所；本科层次职业学校22所；高职（专科）学校350所；成人高等学校2所。民办普通、职业本专科在校生845.74万人，比上年增加54.40万人，占全国普通、职业本专科在校生的比例24.19%。

(责编：郝孟佳、孙竞)