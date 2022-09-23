人民网北京9月23日电 记者从教育部教育考试院获悉，2023年全国硕士研究生招生考试网上预报名将于24日开启，时间为9月24日至9月27日9：00—22：00。此外，网上正式报名时间为10月5日至10月25日同一时间段。考生应在规定时间登录“中国研究生招生信息网”浏览报考须知，并按公告要求进行报名。

笔试初试时间为12月24日至25日

2023年全国硕士研究生招生考试初试时间为2022年12月24日至25日（每天上午8：30—11：30，下午14：00—17：00）。超过3小时的考试科目在12月26日进行（起始时间8：30，截止时间由招生单位确定，不超过14：30）。

2023年全国硕士研究生招生初试考试安排。袁蓓蕾制图

记者了解到，今年考生下载准考证时间有调整。根据《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》（下称《规定》），考生应当在考前十天左右，凭网报用户名和密码登录“研招网”自行下载打印《准考证》。《准考证》使用A4幅面白纸打印，正、反两面在使用期间不得涂改或书写。考生凭下载打印的《准考证》及有效居民身份证参加初试和复试。

此外，从2024年全国硕士研究生招生考试起，教育专业学位硕士业务课考试科目将增设全国统一命题科目，供相关招生单位自主选择使用。

考生应按招生单位要求如实、准确填写信息

根据《规定》，报名包括网上报名和网上确认两个阶段。所有参加硕士研究生招生考试的考生均须进行网上报名，并在网上确认网报信息和采集本人图像等相关电子信息，同时按规定缴纳报考费。

报名期间，考生可自行修改网上报名信息或重新填报报名信息，但一位考生只能保留一条有效报名信息。逾期不再补报，也不得修改报名信息。考生报名时只能填报一个招生单位的一个专业。

《规定》明确，考生网上确认时应当积极配合报考点工作人员，根据核验工作需要，按要求应当提交本人居民身份证、学历学位证书（应届本科毕业生持学生证）和网上报名编号等，由报考点工作人员进行核对。

报名期间将对考生学历（学籍）信息进行网上校验。所有考生（不含推免生）均应当在规定时间内在网上核对并确认其网上报名信息，逾期不再补办。网上确认时间由各省级教育招生考试机构确定并公布。

考生网上报名成功后，应通过定期查阅省级教育招生考试机构、报考点、招生单位官方网站等方式，主动了解考试安排、防疫要求等事项，积极配合完成相关工作。（李依环、实习生袁蓓蕾）

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