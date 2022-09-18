原标题：2022年法考客观题考试开考 逾56.9万名考生参加

9月17日，2022年国家统一法律职业资格考试客观题考试拉开帷幕。（司法部法宣中心供图）

新华社北京9月17日电（记者白阳）17日，2022年国家统一法律职业资格考试客观题考试拉开帷幕。记者从司法部获悉，本次客观题考试分为9月17日、9月18日两个批次，共涉及考生56.9万余人。

今年的法考客观题考试在全国21个省（区、市）和香港、澳门地区共设置211个考区、396个考点，部分省（区）因疫情影响延期举行考试。司法部采取有力措施统筹做好疫情防控常态化下的2022年度考试组织实施工作，共派出9个巡考组，分赴全国9个省（市）考区进行巡考。

9月17日，2022年国家统一法律职业资格考试客观题考试拉开帷幕。（司法部法宣中心供图）

记者了解到，2022年法考客观题考试共两卷。9月24日，司法部将公布客观题考试成绩及合格分数线。客观题考试成绩合格人员，应当到客观题考试报名地所在的省（区、市）、新疆生产建设兵团司法行政机关设置的考区参加主观题考试。

2022年国家统一法律职业资格考试主观题考试时间为10月16日。

(责编：郝孟佳、何淼)