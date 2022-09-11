据新华社北京9月9日电 （记者胡浩、王鹏、徐壮）中共中央宣传部9日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，聚焦新时代教育改革发展成效有关情况。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国着力促进教育公平，提升教育质量，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育，教育的中国特色更加鲜明，教育面貌正在发生格局性变化。

“这10年是教师队伍规模日益壮大的10年，是教师队伍结构更趋合理的10年，也是教师队伍素质不断提高的10年。”教育部部长怀进鹏介绍，截至2021年，我国共有各级各类教育专任教师1844万人，比2012年增长26%，形成了以师范院校为主、综合大学共同参与的开放灵活的教师培养格局。

10年来，我国学前教育取得快速发展，普及普惠水平大幅提升。2021年，全国有幼儿园29.5万所，学前三年毛入园率达到88.1%，比2012年提高23.6个百分点；普惠性幼儿园覆盖率达到87.8%。

千秋基业，人才为本。怀进鹏表示，10年来，教育系统全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

10年来，大中专院校为国家输送上亿名毕业生、为各行各业每年培训上亿人次，60多万名博士、650多万名硕士奔向经济社会主战场。

一批标志性的重大科技成果背后，都有我国高校在默默发挥基础研究主力军和重大科技突破策源地的作用。数据显示，10年来，高校获得全部国家自然科学奖的67%、国家技术发明奖的72%，牵头建设60％以上的学科类国家重点实验室。

从统筹推进大中小学思政课一体化建设，到全面推行国家通用语言文字教育教学，再到深化共建“一带一路”教育行动，10年来，教育改革开放持续深化，服务全民终身学习的教育体系进一步完善。

聚焦强化学校教育的主阵地作用，一年多来，针对落实“双减”工作，教育部细化政策措施，健全工作机制，取得阶段性成效。

考试招生制度既关系到国家发展大计，又关系百姓切身利益。2014年，国务院印发《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，启动了新一轮考试招生制度改革。

教育部相应出台了一系列考试招生改革的文件和配套政策，分5批指导29个省份进行高考综合改革，基本形成了分类考试、综合评价、多元录取的中国特色招生考试模式，健全了促进公平、科学选才、监督有力的体制机制。

一段时间以来，教育信息化和数字化也在持续推进。“下一步，我们将不断完善优化国家教育资源中心，不断增强服务能力。”怀进鹏说，“我们愿与社会各界一起推进教育数字化，实现教育现代化，为建设教育强国作出贡献。”

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