金黄九月，飒爽秋风，新的人生即将启程。即将步入大学生活的2022届新生，陆续从五湖四海赶往大学校园。每一张青春洋溢的笑脸，每一个轻松欢快的步履，都在遇见大学的那一刻油然忖量：“在大学，想遇见什么样子的自己？”上下求索之前，不妨听听来自大学校长的“开学第一课”，让这一份份“爱的启迪”伴随你乘风破浪、勇往直前。

人民网北京9月13日电 12日，中国矿业大学（北京）通过线上直播形式举行2022级新生开学典礼。中国工程院院士、中国矿业大学（北京）葛世荣以《扬帆新时代》为题向全体新生送上寄语。

葛世荣表示，同学们身处中华民族伟大复兴的新征程之中，未来将是建设祖国的栋梁和主力军，一定要珍惜大好时光，万不能辜负青春、虚度韶华。意志懈怠、玩物丧志、思想懒惰都会导致学业荒废、成才受挫，大家须领悟大学之道、养成大学之风格，求知问学切不可懈怠、不可丧志、不可懒惰。

“同学们要珍惜美好的大学时光，筑牢信念之基，扬起奋进之帆，练就创新创业创未来的过硬本领，用青春的创造力激荡起中华民族伟大复兴的澎湃春潮！”葛世荣说。

葛世荣在中国矿业大学（北京）2022级新生典礼上发表讲话。于晓东摄

以下为葛世荣校长题为《扬帆新时代》的讲话节选——

亲爱的2022级同学们，各位老师们、朋友们：

大家好！

层林尽染，秋兰飘香。今天，我们隆重举行中国矿业大学（北京）2022级新生开学典礼。在此，我谨代表徐孝民书记，代表全校师生员工，向2272名本科生和3004名研究生的到来表示热烈的欢迎和诚挚的祝贺！向辛勤培育你们的家长和老师们致以崇高的敬意！

今天的开学典礼来之不易，特别是在全国疫情防控形势依然严峻复杂的当下，尤显珍贵。在这个特殊开学季，同学们经受住了疫情和升学的双重考验，能够严格做好自我防控，主动适应封闭管理的校园生活，彰显了自律作风和坚毅品格，交出了“开学第一考”的优秀答卷，我为同学们点赞！

同学们，生逢盛世，当负壮志！你们身处中华民族伟大复兴的新征程之中，未来将是建设祖国的栋梁和主力军，一定要珍惜大好时光，万不能辜负青春、虚度韶华。意志懈怠、玩物丧志、思想懒惰都会导致学业荒废、成才受挫，大家须领悟大学之道、养成大学之风格，不可犯以下误人“三忌”。

“惟其磨砺，始得玉成”，大学生职责在于勤奋学习，丰富学识，同学们切不可懈怠。

当你步入大学，并不意味着进入“保险箱”和“避风港”。同学们要学数十门课程，做10多个创新训练，这些课程都是前后衔接的知识链，你的平均成绩将决定自己未来的升学和就业质量，一旦某门课程挂科，意味着你开始掉队；如果你有25学分以上课程挂科，就有可能被淘汰出局。社会上所谓进入大学就可以放松学习、轻松对付的“60分万岁”的传言，同学们万不能信。

同学们怀有善良之心，但也要练就成熟思维，不仅要敢于面对激烈竞争，还要甄别电信诈骗、校园网贷等陷阱圈套，更要严以修身，不做有违道德之事。国内大学里，每年因沉溺网络、低级趣味、违法违规而被取消学籍的学生屡屡出现。我校对触犯规则底线及侵袭校园风气的行为，坚决以“零容忍”态度处理。希望同学们懂得坚守之重，于风浪坎坷、名利诱惑的考验中不动摇、不浮躁、不懈怠，做一名情操高尚、拼搏向上的大学生。

“惟立大志，乃成大器”，大学生精神在于心系家国，兼济天下，同学们切不可丧志。

大学生是思想活跃、大有可为的群体，不同时期的中国大学生总是胸怀大志，以报效祖国为己任。100多年前的大学生投身于“五四运动”，传播马克思主义，为中国共产党诞生播撒种子；70多年前的大学生“到艰苦的地方去,到祖国需要的地方去！”，走向工厂、投身矿山，为中国人民站起来奉献了青春和才华；40多年前的大学生振臂高呼“团结起来，振兴中华”，拥抱改革开放大潮，为中国人民富起来贡献了知识和力量；当代大学生许下“请党放心，强国有我”的庄重誓言，彰显了新时代中国青年奉献新时代的志气、骨气、底气。

当前，世界正处于百年未有之大变局，我们国家面临更严峻的科技和产业挑战，科技自立自强、技术自主可控的任务更加迫切，需要同学们立大志、担大任、做大事，把梦想变为理想，再把理想化为实干。大家须以创新之思维、拼搏之精神，刻苦读书，早日成为国家建设的栋梁之材。

“惟有笃行，方能致远”，大学生品格在于迎难而上、常勤精进，同学们切不可懒惰。

爱国奋斗始终是中国人优良品格，勤劳勇毅则是中国青年人的精神标识。袁隆平先生在青年时期怀有“禾下乘凉梦”，他学习和研究水稻半个世纪，为中国人的饭碗牢牢端在自己手里奉献一生。前段时间重庆发生山火，“摩托车大军”背着物资箩筐奔向扑火战场，诠释着当代青年逆火而行、迎难而上的英雄气概。在我校，刚走出校门的化环学院矿加18-2班33位同学，团结奋进，四年累计志愿服务时长达1100小时，三分之一同学被直接推荐攻读硕士生，以实际行动强劲回击“毕业即失业”的迷茫和焦虑，在理想舞台上绽放青春色彩。

当今社会上弥漫着一些浮躁风气，我希望同学们摆脱“吃饭靠外卖”“摆烂的小趴菜”“内卷的大聪明”等懒惰习气，养成中国人特有的勤劳吃苦、坚毅奋斗品格，要戒于懒、勤于行，消除懒惰之根，不被急功近利的诱惑所围剿，做一名功底扎实、做事踏实、为人诚实的矿大学子。

同学们，浩渺行无极，扬帆但信风。请大家记住求知问学切“三忌”：不可懈怠、不可丧志、不可懒惰。要珍惜美好的大学时光，筑牢信念之基，扬起奋进之帆，练就创新创业创未来的过硬本领，用青春的创造力激荡起中华民族伟大复兴的澎湃春潮！

祝愿同学们在新的人生旅途中一帆风顺！前程似锦！

(责编：李依环、孙竞)