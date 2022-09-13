2011年夏，国家第一届免费师范生毕业了，从西南大学毕业的我有幸成为其中一员，满腔热忱，憧憬讲台，对一切充满新鲜感。终于，我走进了遵义市第四中学，站上了属于自己的讲台。

刚开始那几天，我每天都兴致勃勃去上课，觉得教书很简单。两周后，学校安排我上汇报课。现场的“火爆”程度超过了我的预期，来听课的老师坐满教室巷道，甚至还有个别教师站在走廊上。这场面把我镇住了，我突然开始紧张，汗水湿痛了双眼，耳红面赤，心想着“快点下课”。学生看出了我的紧张，从讲台下面不断传递上来一张张纸巾。我感觉他们不是在专心听课，而是跟着我一起紧张。那堂课，我知道自己发挥欠佳，至今记忆深刻。

课后，学科组内组织评课，其他老师的发言都是鼓励为主，轮到业务副校长，他一针见血地说：“我们物理人呀，喜欢讲真话。好的地方不讲它都在那里，有问题的地方不说，一辈子都是问题。”于是，我接受了来自前辈们近一个小时的指导，说的都是问题和不足。当时我心想，要是地下有个洞，我肯定就钻进去了。听着大家的指导，我记录下自己授课的种种不足，记了满满两张A4纸。一个念头在我脑中产生了：当老师怎么会这么难？我真是太肤浅了。之后每一次上课，我都有点胆战心惊，甚至产生了抵触情绪。学校了解到这个情况后，给我安排了一位指导老师——全国优秀教师石金志，他如慈父般谆谆指导，让我重新认识了教学。每一节课的教案，我写完一定拿给石老师修改。我还一次次去听石老师讲课，根据课堂内容再次修改自己的教案。每次上完课，我也会不断反思，再整理一遍教案，基本上形成了“一课三备”的习惯。

可以说，刚到学校的那三年，我每天都是在备课、听课、上课、教研中度过。付出了艰苦努力后，我终于慢慢在讲台上站稳了。

2014年秋，我当班主任了。面对几十双充满渴望的眼睛，我不禁有些忐忑——该如何引导他们，不虚度这至关重要的三年？慢慢地，我发现，最好的教育是长情的陪伴，我也许不能让他们感受到父母的爱，但我一定把他们装在心里，用行动感染他们，用真情融入他们。

班主任岗位又是一个新挑战，不仅要做好教学，还要协调学科发展，更要时刻关注学生学习、生活、心理的变化。每天早上，我七点到校查早自习，中午查寝、记考勤，下午督促学生入班，晚上到班里巡堂，最后还要走进宿舍，直到晚上十一点半后，才能离开学校。这样的工作繁杂琐碎，但也很磨炼人的心智。

渐渐地，我从这份事业里获得了越来越多的乐趣。

有一堂课上，学生们围绕一个主题各抒己见，甚至有学生直接冲上讲台，捏着粉笔开始讲解，讲到最后发现自己错了，全班哄堂大笑，他也笑了。这样的积极活跃、个性彰显，不就是我们想要的课堂吗？

每一次集体舞、歌咏赛、话剧表演等，学生都会给我留个角色。一开始，我总是说：“我不行啊！”可学生们总会安慰：“没事，刘老师，只要您加入，就是加分项。”就这样，他们活生生把一个理科男训练得“能歌善舞”。到现在我都记得，一次舞蹈比赛，我不小心弄掉了眼镜，只好模糊着视线，坚持跳完了全场。

十一年过去了，扎根故土，坚守讲台，每每看到学生发展越来越好，我心中无比欣慰。在如影随形的感动中，我已离不开教师这个岗位。清晨、日暮，我总会在不知不觉中走进教室，和学生们相互问候。我觉得，我刚懂得什么是教育。

要想教育高质量发展，教师的作用很关键。但基层条件艰苦，经济发展不比一线城市，很多基层学校想方设法引进高水平人才，可结果总是不尽如人意。归根结底，还是整体条件和发展环境缺乏吸引力。

在我看来，基层教育工作辛苦，但发展前景广阔，最能体现人的价值追求。我希望，越来越多的优秀青年到祖国需要的地方去，扎根教育，帮助更多的孩子。我也希望国家继续大力推进“优师计划”“免费师范生”等相关政策，引导更多优秀青年选择教师岗位，壮大教师队伍，优化教师结构，提升整体水平。

（作者：刘小平，系贵州省遵义市第四中学教师）

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