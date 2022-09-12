在“闪亮的名字——2022最美教师”发布的舞台上，他，缺席了。但人们还是深深地记住了他：福州三中原校长、地理教师陈炜。

2021年12月5日，深受全校师生、家长爱戴的好校长陈炜因病去世。

“炜”，其意为光彩鲜明。三十余年教育生涯，从福州三中到屏东中学、福州八中，最后回到福州三中，陈炜将人生华彩的奋斗岁月留在了他热爱的一所所学校。一人，一辈子，一件事——为教育执着。

敢为人先，办“慕名而来，终身怀念”的学校

“我真的好爱福州八中，每次看照片、视频都会哭。爱她的辣子鸡，爱她的狂欢节、科艺节、运动会喊楼、成人礼……”深深的三江水静静地流进学生心里，汇成福州八中三江口校区学生铭记终身的感动。

在三江口建设伊始，到处还是一片荒芜之时，陈炜看到了契机。敢为人先的他以服务福州发展的长远战略目光，毅然决定将学校整体搬迁到三江口片区，努力创办一所“慕名而来，终身怀念”的学校。

首创中澳班、中美班，引进全省基础教育领域第一位清华博士，以推动基础教育改革发展的专业视角探索寄宿制高中科学发展，博雅多通课程让学生走出课本和老师一起去探索更加广阔的天地，邀请各行各业的家长开设生涯规划系列讲座助力学生打开多元与个性之门。

在福州八中，每一栋校园建筑都带上文化的印记，彰显出教育意义：图书馆大厅的墙上写着“深深的水，静静地流”，实验中心的墙上写着“大胆假设，小心求证”，学生宿舍则写着“与人为善，成人之美”…… 在陈炜看来，“学校硬件文化建设的根本归宿，是培养和造就名校、名师、名生、名牌和名胜”。

“他不是仅仅盯着分，更多是关注人。”福州八中校长陈晨说，这也正是陈炜践行“学生中心”理念的体现，让每一个学生都能站在属于自己的舞台中心。“体育和艺术是学生发展的两翼”，这里有多彩的活动空间——学生发展中心、蓝色音乐厅、红砖美术馆……陈炜总是鼓励学生们大胆办社团、排话剧、成立电视台，为他们提供舞台和机会，展示和锻炼自己。

在福州三中，陈炜提出“培养完整的人”的教育理念：要眼中有光、脸上有笑、心中有爱、手中有活、肚中有货、腿上有力、脚有方向。他总是用一种长远、发展的眼光去看孩子，看到学生身上闪光的地方，去倾听拔节孕穗的声音。

他更深深地懂得，教师才是教育发展的“根”和“魂”，这是他一以贯之的“教师第一”的理念。

福州三中校长张年雄清晰地记得他和陈炜在屏东中学工作时，举办学校首届青年教师素养大赛，为青年教师制定培养方案，为青年教师的专业发展搭建平台。

陈炜为不同教师群体量身打造了各种成长方向。在福州八中，他组织教师开展“对话教学”，推动教师及时更新教育理念和知识结构；在福州三中，他组织实施青年教师“春笋培养计划”、中年教师“大先生榜样计划”、骨干教师“扩展平台计划”，打造科学合理的教师结构。毫无保留地同年轻教师交流思想、传授教学及工作经验技巧，为青年教师实现自我价值铺路。

刚就任福州二中校长的周义勇谈起新教师十倍速成长计划、青年教师拔尖计划、骨干教师卓越计划时说，当年从清华博士毕业的他，就是在这些计划中逐渐成长起来的。

更多教师成长起来了。而陈炜的履历，仍然简简单单——地理高级教师。

心心念念，不曾放下他未竟的教育事业

12年前，陈炜被确诊为癌症，手术出院不到一周，他走上了工作岗位。

“我从没发觉，校长竟一直身患重疾。”陈炜的工作热情，让学校老师察觉不出他的不同。

2021年10月26日，省政府教育督导组开展“省对市督导”工作。经历了15次放化疗，陈炜的身体很虚弱。陈炜说：“这很重要，我要亲自介绍。”这，是他最后一次到校。

“相交多年，唯一一次见你生气就是那天深夜，你突然要拔掉身上所有的管子，奋力冲出病房要回学校上班。你说：‘快点，来不及了，还有很多事情要做，没有时间了！’我们5个人紧紧守护着你，拼命阻止你。那一刻，原本极度虚弱的你，力量远远超过所有健康的常人。那一刻，连你最挚爱的家人和兄弟都留不住你。那一刻，我回到医生值班室，泪流满面。”福建医大附一医院医生黄立在朋友圈里写道。

而那一晚，陈炜陷入谵妄状态……他一刻也没有放下他的学生们和他未竟的教育事业。

“看到他奔波在4个校区间，我担心他的身体。他说‘不累，我很快乐’。”妻子叶萍说，“其实，我知道他工作量很大，但是他工作起来太投入，太忘我，就感觉不到疲劳。”

“1996年，陈炜是我们的地理老师。他上课时讲解清晰、风格儒雅，随手一画就是标准地图，睿智的笑容让调皮的孩子们被自然吸引。”

“遇见他就像遇见了光。”

“您告诉我，‘名师’追求的不是‘名利’的‘名’，是‘明白’的‘明’，我们要做一名能终身学习有情怀的老师。”

“他如春风，给人希望，给人温暖，给人勇气。”

师生们依旧忆起他们的陈校长、炜哥。

在陈炜离开的日子里，他的教育光芒愈加亮眼。你看——

陈炜校长首倡的“学术月”如期而至，各校区元旦文艺会演的琴弦上，校长描摹的“拔节孕穗的声音”清脆悦耳；福建省首批示范性普通高中学校的红榜上，福州三中、福州八中赫然在列；全国中小学班主任基本功和思政课教师教学基本功展示交流活动典型经验名单上，教师们光荣上榜……学校正在陈炜“培养一个完整的人”的办学思想、“扎根中国大地办教育，建设具有国际视野的现代化学校”教育梦想之路上不断向前。（记者 靳晓燕）

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