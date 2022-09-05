3日上午，《教师教育蓝皮书：中国教师教育发展报告（2022）》（以下简称“蓝皮书”）发布会在南京晓庄学院举行。据悉，这是国内第一本教师教育蓝皮书。

蓝皮书由南京晓庄学院组织研制，包括总报告、分报告、专题篇、区域篇、附录五部分。报告全面总结了近年来我国教师教育发展的总体状况，通过构建教师发展指数，测算了全国教师发展水平，勾画出全国30个省（区、市）的教师教育发展水平地图，深入剖析了我国教师教育发展面临的困难和挑战，系统提出推进我国教师教育发展的政策建议，为推进我国教师教育高质量发展、加快教育现代化、办好人民满意的教育提供了智力支持和决策参考。

蓝皮书首次发布的中国教师教育事业综合发展指数和平衡发展指数表明：我国教师教育事业取得长足发展，我国教师教育的发展规模、发展质量、发展支持的不平衡程度均有所降低，但教师教育发展不平衡问题仍需高度关注。

蓝皮书指出，我国教师队伍规模世界第一，建成了世界最大规模的教育体系，总体教育水平进入世界中上行列；建立了成熟的教师教育管理体系、规范的教师资格证考试制度、系统的教师专业标准制度和师范类专业认证制度，教师教育管理制度化特征日益突出；不断发展并完善教师教育一体化，纵向打通了教师职前、入职和职后教育培训的全环节和全过程，横向实现了普通高校、师范院校、教学科研机构、中小学、社会教学机构和地方政府的有效联结，形成了涵盖教师职业全生命周期的教师教育生态体系；不断探索并形成了多元化教师教育模式；教师教育的管理体制、教育理念、总体目标、保障体系等取得显著成效，形成了具有中国特色的现代教师教育体系，为保障我国不同阶段教育对教师队伍的需求作出了重大贡献。

同时，蓝皮书指出我国教师教育仍然面临提高生源质量、提升教师教育效能、改革教师资格考试制度、加强师范院校发展、完善“U-G-S”协同育人机制、应对数字技术等诸多挑战。需要建立更具激励效果的招录和退出机制、构建更加科学的课程和评价体系、完善教师资格考试制度、大力加强师范院校教师教育事业、升级更新“U-G-S”高效协同发展机制、充分利用数字技术赋能教师教育发展。

蓝皮书发布经教育部教师工作司指导，在江苏省教育厅、河南省教育厅支持下，由南京晓庄学院、社会科学文献出版社共同发布。

南京晓庄学院党委书记张策华表示，蓝皮书不仅对我国教师教育事业总体状况和发展形势进行了分析，而且对师德师风、课程思政、信息技术、劳动教育等当前重点热点问题，进行深入研究和全面回应。在教师培养方面，蓝皮书对全方位协同培养机制和师范生综合素质提升提供可借鉴方案，也为决策部门提供了智库支持。（记者苏雁 通讯员刘凯）

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