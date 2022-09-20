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家庭要给子女上好劳动教育第一课

2022年09月20日08:36 | 来源：光明日报
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家庭是人生的“第一所学校”，家长是孩子的“第一任老师”，家庭也是劳动教育的“第一课堂”，家长必须给孩子上好“劳动第一课”。

培育孩子人生第一原动力。家庭教育要继承耕读传家、勤俭持家等中华民族传统家庭美德，要引导子女树立遵纪守法、艰苦朴素、自食其力的良好观念。自食其力是做人的最基本要求，也应是教育的基本目标。做到自食其力，劳动是唯一途径，自立观念是第一动力。每一代都应当通过自己的努力不依赖别人，靠自己的劳动而生活。让未成年子女完全自立，一时难以实现，但至少要让他们从小树立自立观念。学生时代很多事情需要依靠父母，但要懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理，树立正确的消费观，花钱精打细算，不奢侈、不浪费；树立以辛勤劳动为荣、以好逸恶劳为耻的劳动观，长大后自觉辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动，实现自立、养活自己，孝敬父母、赡养老人，通过劳动表征存在、满足需要、体现价值、感受快乐、收获幸福、全面发展、服务人民、奉献社会。

教会孩子人生第一个小技能。一个人技能的培养往往是从家庭劳动开始的。家长必须发挥家庭在劳动教育中的基础作用，有目的、有计划地让孩子参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动，积极鼓励孩子利用节假日参加各种社会劳动。让孩子从掌握一个小技能入手，动手实践、出力流汗，接受锻炼、磨炼意志，体会尊严、感悟体面，注重日常经常平常，坚持落地时落实落细，内化于心、外化于行，培养他们的正确劳动价值观和良好劳动品质，培育“日用而不觉”的人格境界。

树立孩子人生第一个好榜样。家长给孩子上好劳动第一课，必须做到以身作则。家庭要树立崇尚劳动的良好家风，家长要弘扬崇尚劳动、热爱劳动、辛勤劳动、诚实劳动的劳动精神，通过日常生活的言传身教、潜移默化，让孩子养成从小爱劳动的好习惯。家长即便不从事体力劳动工作，也要尊重体力劳动者。家长应通过强烈的主体性，鲜明的实践性，突出的示范性，言必信、行必果，树立“身边榜样”，实施真实教育，让学生亲其师、信其道，进而乐其道、行其道。

（作者：吕斌，系甘肃省平凉职业技术学院宣传统战部部长、教授）

(责编：何淼、孙竞)

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