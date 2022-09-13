人民网北京9月13日电 中国人民大学2022-2023学年开学典礼暨教师节表彰大会于今日举行。学校今年迎来了8939名新生，其中本科生2933人，硕士生4931人、博士生1075人。学校党委书记张东刚主持活动，校长林尚立及全体在校校领导出席典礼。

图为活动现场图。学校供图

天安门地区管理委员会党组成员、副主任姚辉，中国人民大学荣誉一级教授、著名哲学家、哲学史家张立文，中国人民大学首任校长吴玉章同志的孙女、信息学院退休教师吴本立老师，陕北公学首任校长成仿吾同志的儿子成其朴老师等嘉宾出席活动。

张东刚表示，在北京最美好的金秋时节，来自五湖四海的青年才俊相聚在中国人民大学，中国人民大学是中国共产党创办的第一所新型正规大学，这所具有光荣的革命传统和鲜明的红色基因的大学，同学们今天走进这所伟大的大学，开启了人生崭新的篇章，这是同学们生命中值得记忆的重要时刻之一。

图为学校党委书记张东刚发表讲话。学校供图

“此时此刻，作为师长的我们，由衷感到‘得天下英才而教育之’的喜悦，感到‘传道授业解惑’的充实，感到‘为党育人、为国育才’的责任。”

张东刚指出，在当前严峻的疫情防控形势下，学校能够举办这样一场“线上+线下”的开学典礼，实属不易，这是全校师生团结一致、共同努力的结果。各位新同学从家乡出发就开始严格遵守疫情防控要求，与学校同心抗疫、共担风雨，共同守住了我们的校园净土。特别是部分同学受疫情影响还未能到校，只能暂时和师友在线上云端相见相识。从大家的身上，我们看到了新时代人大人“青春向党、不负人民”的精神品格，看到了人大学子不惧困难、勇毅前行的青春担当，这让我们由衷地感到骄傲与自豪！

图为新生参加升旗仪式。学校供图

林尚立表示，历史川流不息，精神代代相传，历经85年，人大人初心不改、使命不移，一代又一代“人大人”始终坚定不移跟党走，与人民同道，与国家同行。当大家站在“人大时间”的开端，成为“人大人”的时候，把自己的青春融入中国人民大学的红色血脉，就必须在心中确立起继承优良传统、赓续红色血脉、做新时代先锋的坚定信念。

林尚立还对新生提出了四点要求：第一，要听党话、跟党走，坚定理想信念；第二，要学真知、求真理，践行实事求是；第三，要为祖国、为人民，练就过硬本领；第四，要知国情、担国责，争做强国先锋。

(责编：何淼、孙竞)