人民网北京9月21日电 （记者孙竞）为进一步深化冬奥遗产，落实“双减”政策，助力青少年健康成长，打造“以体育人”朝阳教育品牌，9月20日，北京市朝阳区教育系统举行“双奥朝阳”校园体育大会，发布“双奥朝阳”校园体育十大专项行动。

十大专项行动包括推动以“健康第一”为核心的学校评价改革；落实“每天一节体育课、每天运动一小时”体育课程改革；学生在校期间至少掌握两项运动技能；树立全员体育意识，实施“同运动共成长计划”；落实“首都体育学院+朝阳教育科研计划”；推动“科技赋能，助力体育发展”；完善学校和公共体育场馆开放互促共进机制激活“社会资源”参与校园体育行动；打造“双奥朝阳经典赛事”，形成朝阳区的品牌赛事；试点“体校+特色校计划”，建立朝阳区青少年体育后备人才培养的长效机制；全面推进“体育评价考核”改革，体育教育的评价贯穿全学段，形成小初高衔接的一体化体育考核评价体系。

朝阳区教委相关负责人表示，“双奥朝阳”校园体育十大专项行动将深化学校体育改革作为实施素质教育的重要手段，以强化体育课和课外锻炼为基础，进一步丰富学校体育供给、加强师资队伍建设、深化协同机制、完善评价机制、强化资源保障，扎实提升体育教育的育人水平，落实“双减”政策，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

“双奥朝阳”校园体育大会现场。主办方供图

作为“双奥朝阳”校园体育十大专项行动的重要内容，在此次校园体育大会上，首都体育学院与朝阳区教育委员会举行了现场签约仪式，未来将通过教体结合、科技助力推动校园体育创新发展。冬奥会、世界锦标赛冰雪项目冠军杨扬、任子威、曲春雨、张会、张昊、张丹纷纷以短视频的方式寄语朝阳学子，为朝阳校园体育加油。

“双奥朝阳”校园体育大会现场。主办方供图

会议现场，北京中学、陈经纶中学嘉铭分校、陈经纶中学帝景劲松分校、工大附中新升分校、北京明远教育书院实验小学等学校的校长围绕以体育人展开对话沙龙，分享各校体育育人工作思路和育人成效。

记者了解到，近年来，朝阳区持续在学校体育工作发力，以体育为切入口，促进学生德智体美劳全面发展，构建了全面育人的新格局。同时，朝阳区鼓励各学校结合实际情况，因地制宜发展集体、特色体育项目，扩大学生参与度，组织开展跳绳、篮球、足球、冰雪运动等多样化的体育课外活动，增加体育活动的内容和活动形式，让体育活动更加普及性、趣味性。各校还实现了每月开展篮球、民族体育、足球、跳绳等项目不同的体育活动竞赛，每学期召开一次集体性的运动会或体育文化节，让更多的学生通过参加竞赛获得体育的幸福感。

(责编：郝孟佳、熊旭)