截图来源：教育部网站

人民网北京9月25日电 （记者李依环）23日，教育部网站公布了对十三届全国人大五次会议“关于增强文化自信增加中国文化内容教学改革和降低英语教学比重的建议”的答复。答复指出，中小学外语课时占比6%-8%，明显低于语文、数学、体育、艺术等学科。

“降低英语教学比重、在考试中占分比重。英语学习是有必要的，但是没必要占用那么长的时间，重视到甚至有点畸形的程度”“改革英语教学方法，不再以考高分为唯一目的，而是以口语对话、生活运用为主”……全国人大代表在十三届全国人大五次会议时提出了关于“降低英语教学比重、在考试中占分比重”的建议。

对此，教育部在答复中表示，外语是学生德智体美劳全面发展的重要组成部分，有助于培养和发展学生语言能力、文化意识、思维品质、学习能力等核心素养，培养学生中国情怀、国际视野和跨文化沟通能力。

《义务教育课程方案（2022年版）》规定，各科目课时比例为：语文20%-22%，数学13%-15%，体育与健康10%-11%，外语6%-8%等。根据《普通高中课程方案（2017 年版 2020 年修订）》，普通高中外语必修学分课时比例约占必修总学分课时的7%。外语课时明显低于语文、数学、体育、艺术等学科。

答复中明确，2014年，国务院印发《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，明确规定保持统一高考的语文、数学、外语科目不变，分值不变。现阶段外语统考安排是按照中央对高考改革顶层设计确定的。

教育部表示，将加强中小学课程培训及实施指导，组织义务教育教材修订工作，持续推进大中小学教材建设规划和高校教材管理办法等落地实施，深化高考综合改革，进一步加强中华优秀传统文化教育，引导学生坚定文化自信，自觉弘扬中华优秀传统文化。

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