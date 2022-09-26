原标题：国内元宇宙技术 首次在教育领域实现大规模应用

拿手机扫描一下二维码，静待片刻，挑选一个心仪的数字人形象，你就可以开始一次“挑战杯·元宇宙”的体验之旅：你将置身虚拟的北京理工大学良乡校区，可以骑上自行车，去一趟徐特立图书馆；可以观摩本届比赛的参赛作品，听一听相关的语音介绍，看一看演示视频；还可以进入特别设计的虚拟“挑战杯”舞台，选一个座位，观看开闭幕式。

“挑战杯”系列竞赛由共青团中央、中国科协、教育部和全国学联共同主办，被称为中国大学生科技创新创业的“奥林匹克”盛会。9月15日，作为第十三届挑战杯中国大学生创业计划竞赛的承办方之一，北京理工大学推出了“挑战杯·元宇宙”大型沉浸式数字交互空间，它包含了北京理工大学良乡校区数字校园、千余参赛者构筑的“挑战杯”世界和万人在线的“挑战杯”舞台等虚拟场景。这是国内元宇宙技术在教育领域的第一次大规模应用。

此次“挑战杯·元宇宙”的研发团队——数字表演与仿真技术北京市重点实验室的博士后关正介绍，“挑战杯·元宇宙”中的数字校园一比一还原了北京理工大学良乡校区和相关数字资产。制作前期，项目团队对北京理工大学良乡校区进行了实地勘测取材，从素材中提取地形数据生成高度图后，导入引擎进行基本地形的构建，再在地形的基础上制作植被、建筑、公共设施等元素。场景板块总面积达420万平方米，共有建筑160余栋、植被50余种、音乐72段、氛围元素（烟花、数字彩带、空飘标语等）约30余种。“挑战杯·元宇宙”里，还有6个数字人角色和6种角色动画。

“我们的一大特色就是即时云渲染技术。”数字表演与仿真技术北京市重点实验室2020级博士生黄可翔告诉科技日报记者，开发团队通过低时延、高稳定指令流传输实现交互，将实时渲染的音视频推送给用户，5000台服务器作为支撑，可以支持万人同时在线。“用户不需要有多好的显卡，不需要有多高端的电脑，甚至只用一台普通手机，就能进入这个高质量的元宇宙空间。”黄可翔表示。

北京理工大学党委常委、副校长庞思平指出，北京理工大学通过“挑战杯·元宇宙”首次推出大型沉浸式数字校园，首次通过数字化空间举办超大规模线上活动，首次构建可视化的大学生创新创业成果库，首次实现数字人与大学生参赛者同屏参与、同台竞技。（记者 张盖伦）

(责编：李依环、孙竞)