清晨，踏着斑驳的树影，中国工程院院士、中国矿业大学（北京）教授武强坐上了矿井口的皮卡车。沿着斜坡道，皮卡车行驶了近30分钟，来到地下800多米深的作业面。

与矿山、煤块作伴，以实验室为家……作为国家煤矿水害防治工程技术研究中心主任、国际矿山水协会（IWMA)副主席，武强坚持奋战在科研第一线。每个月，他都会到矿山实地调研踏勘，并亲自下井观测地下出水点、采集水样岩样。

新时代新征程，科技助力“双碳”已成必答题。聚焦绿色矿山建设和矿业绿色发展，武强提出了“煤-水”双资源协调开采理论与技术。他率团队通过采用矿井排水、供水、生态环保“三位一体”优化结合方法，解决了严重制约供水水源稳定和排水运营安全及生态环境保护等技术难题。针对具备回灌条件的矿井，他率团队通过采用矿井水控制、处理、利用、回灌、生态环保“五位一体”优化结合模式和方法，成功解决了矿山安全生产、供水保障、生态环保三者之间的尖锐矛盾。

芳草连天，花木葱茏，碧湖荡漾……在内蒙古呼伦贝尔东明煤矿，矿区的旖旎风光让人流连忘返。“矿产资源开发曾经以牺牲环境为代价，造成了难以弥补的资源浪费和生态破坏。”武强认为，必须坚持以开发促保护、以保护促开发，找准环境承载与生态恢复之间的关键点。在他推动下，东明矿业统筹打造清洁能源新业态，厚植生态底色，成功构建了天蓝水秀、地绿景美的绿色、智能、美丽矿山新形象。

近年来，武强带领的科研团队陆续研发出井下钻孔物探超前探放水和地面水文地质勘探的系列技术与成套装备、矿井水害监测预警关键技术与装备、矿井应急救援智能信息平台等一系列创新科研成果，先后荣获国家科技进步二等奖3项、省部级一等奖10余项，获国际国内授权发明专利70余项，国家授权软件著作权34项。

这份亮眼“成绩单”的背后，是初心，更是坚守。身为中国矿业大学（北京）有名的“拼命三郎”，武强经常是办公楼里最后一个离开的。在他影响下，团队成员个个都是投身科研的“拼命三郎”。

“目前，纳入全国绿色矿山名录的1254家矿山，占全国矿山总数的比例仅约为2.1%，绿色矿山建设任务依然艰巨。”武强说，只有坚持不懈努力，狠抓绿色低碳技术攻关，发挥好科技创新这个“关键变量”的作用，方能为我国实现“双碳”目标提供强有力支撑。（记者 罗旭）

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