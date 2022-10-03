【践行总书记回信精神 深入实施新时代人才强国战略】

“希望你们扎根中国大地了解国情民情，在创新创业中增长智慧才干，在艰苦奋斗中锤炼意志品质，在亿万人民为实现中国梦而进行的伟大奋斗中实现人生价值，用青春书写无愧于时代、无愧于历史的华彩篇章。”2017年8月，习近平总书记给第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛（从第六届起，大赛更名为“中国国际‘互联网+’大学生创新创业大赛”）“青年红色筑梦之旅”的大学生回信，对青年创新创业群体提出殷切期望。

5年前，参加第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”的大学生们给总书记写信，汇报了他们的收获和体会。他们表示要像习近平青年时代那样，立下为祖国、为人民奉献自己的信念和志向，把自己创新创业梦融入伟大中国梦。

“中国国际‘互联网+’创新创业大赛‘青年红色筑梦之旅’就是要引导广大青年学生昂扬奋发、勇毅前行，积极走进革命老区、偏远山区和城乡社区，追寻并感悟革命精神。”教育部高等教育司司长吴岩表示，总书记的回信情真意切、语重心长，充分体现出对支持青年在创新创业的奋斗人生中出彩圆梦的美好期望，为青年一代成长成才指明了方向。

如今，中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛已举办到第八届。以赛促创，多年来，大赛引导各地各高校大学生在创新创业的实践中成长与发展，一批批优秀的青年创新创业人才在比赛中磨炼才干，一个个促发展、惠民生的创新创业项目落地生根。

坚定信念，以创新创业践行红色精神

“当时我正在地里收苹果，手机突然弹出消息：‘总书记给我们回信了！’我万分激动。”给总书记写信的执笔人之一、农业电商项目“小满良仓”创始人张旺回忆。

2017年到革命圣地延安的“青年红色筑梦之旅”，零距离感受延安精神，给当时正在创业攻坚期的张旺注入一针“强心剂”，让他对创新创业有了全新思考。用户是谁？“全心全意为人民服务”，人民是最大的用户。怎么解决困难？“自力更生艰苦奋斗”，坚持不懈就没有过不去的坎。如何发展创新？“解放思想实事求是”，破除思维定式开辟创新路径。“延安精神代表一种创业精神。”他认为，“相比国外创业理论，延安精神是更值得中国创业者去参悟的精神法则。”

经过几年农业电商的创业实践，张旺发现农产品销售，是从种植到仓储、物流到销售的系统性问题，如果仅对某一个环节进行改造，效果微乎其微。由此，“小满良仓”项目应运而生。张旺多点发力，加强农业电商供应链保供、农产品品质提高等方面的工作。自2019年8月起，由“小满良仓”发展而来的满心满行科技有限公司供应链中心已完成品质农产品销售5.3亿元。

从4人到30多人、从110亩到5000余亩中药材种植，近两年，另一位致信人赵庆早的创业项目规模已经从团队发展为公司。“总书记的回信让我更加坚定了服务乡土的信念。”他说，在总书记回信精神的感召下，自己于2018年光荣入党。

从小在乌蒙山区长大，如今经营云南鲜隐谷农业科技有限公司的赵庆早决心用创新创业的方式回馈大山。他说：“看到农户们生活越来越好，我就有满满的自豪感。”

心系他人，用创新创业成就无悔青春

2021年，谷旭阳和团队的视障学生动画疗愈项目获得第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖。“作为新时代青年，我们应该积极在创新实践中锻炼、提升自己，用实际行动更好服务他人，为社会作贡献。”从小在盲校长大、母亲和爷爷都是特教老师的谷旭阳，被家人的无私奉献精神深深感染。他想，作为影视专业的学生，可以用动画制作的方式给孩子们带去欢乐。

谷旭阳把对视障孩子的牵挂化为创新实践的动力，成立旭日暖阳社会工作服务中心。自学软件、走访特教、联系专家……他和团队不断总结经验，工作逐渐有了起色。“正如总书记指出的，‘艰难困苦，玉汝于成’。我相信困难和挑战是成功的必由之路。”现在，中心制作团队已累计制作300多集无障碍精品动画，与86所特殊教育学校建立了合作关系，帮助近3万名特殊学生享受到动画片带来的欢乐。

“青年红色筑梦之旅”同样也激发了周良财的创新创业热情。因3岁时的一场意外致残，他一度意志消沉。2019年，刚开始创业的他参加了“青年红色筑梦之旅”。这一次，他感受到了精神力量，找到了努力方向。“老一辈革命家的先进事迹和奋斗精神深深感染了我。我要迎难而上，耐得住寂寞吃得了苦。”红色之旅进一步坚定了他的信心。

创业在基层，创新为基层。2021年，周良财牵头成立陕西信安长隆农牧科技发展有限公司，助力发展陕西羊奶产业。“‘扎根中国大地了解国情民情’，我们经营农产品，就一定要深入农村、服务农村。”创业过程中，他始终铭记总书记在回信中的殷殷嘱托。他的团队中有残障人士，有来自因病因残致贫家庭的孩子。他坚信：“大家互相鼓励，共同奋斗，一定会创造更美好的未来。”

优化环境，为创新创业搭建圆梦平台

今年2月，我国第一颗由学生研制、设计的微纳卫星“启明星一号”成功发射。参与武汉大学遥感信息工程学院创新创业项目“启明星”的学生们，充分发挥创新潜能，把理论知识运用于实践当中，实现了属于青春的“飞天梦”。

“总书记‘把激昂的青春梦融入伟大的中国梦’的重要指示，鼓舞着青年学子勇敢筑梦、追梦、圆梦。当学生们看着自己造的卫星升上太空时，喜悦和激动溢于言表。”武汉大学遥感信息工程大学生创新创业中心主任孟小亮表示，新时代的中国青年，有着优越的创新创业环境和条件，有梦想的青年们应当敢于创新创业，为经济社会发展多作贡献。

从创新想法到具体实践、从创业项目到上市公司，青年创新创业群体的故事正在中华大地上不断书写。全国高校就业创业指导委员会委员曾莉表示：“青年创业者在中国新产业、新业态、新模式的经济新动能中磨砺成长。在科技攻关前沿，在乡村振兴一线，他们把人生理想融入国家和民族的事业，为实现中华民族伟大复兴汇聚青年力量。”

创新创业环境优化，青年创新创业群体取得越来越多的成就，背后离不开全国高校创新创业人才培养范式的深刻变革。目前，全国高校普遍开设有创新创业教育课程，其中专门课程3万余门、在线开放课程1.1万余门。吴岩表示，在当前阶段，要通过不断深化高校创新创业教育改革，引导高校构筑从理念到教法、课程到专业、师资到平台的全方位交叉培养体系，切实增强青年学生的创业意识、创新精神和创造能力。

桐花万里丹山路，雏凤清于老凤声。“今天的中国，越来越多的青年人投身于创新创业的热潮，他们立足现在、放眼未来，为中华民族伟大复兴贡献着青春力量。”吴岩说。

（记者 殷泽昊）

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